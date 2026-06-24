60-letni Rafał Sonik i młodsza od niego o 24 lata ukochana będą mieli kolejne dziecko

Rafał Sonik to polski przedsiębiorca, który jest związany z dużą firmą prosperującą na działającą na rynku deweloperskim. 60-latek zaistniał jednak w mediach jako kierowca w rajdach terenowych w kategorii quadów, zwycięzca rajdu Dakar. Dziewięciokrotnie zdobył Puchar Świata FIM i jest pięciokrotnym mistrzem Polski w rajdach enduro. Były sportowiec jest też aktywny w mediach społecznościowych. To właśnie tam pochwalił się, że jego rodzina znów się powiększy.

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Rafał Sonik i jego partnerka spodziewają się kolejnego dziecka

Rafał Sonik przez 24 lata był mężem Marty Czerneckiej-Sonik. W 2015 roku para się rozstała, a przedsiębiorca związał się z Karoliną Sołowow - córką najbogatszego Polaka, Michała Sołowowa, którego majątek szacowany jest na 27,65 mld zł (warto nadmienić, że Sołowow wielokrotnie pojawiał się w rankingu 100 najbogatszych ludzi w Polsce "Forbesa"). Sonik i Sołowow w 2016 roku doczekali się syna Gniewka. Niestety, ich związek nie przetrwał. Później 60-latek związał się z młodszą od siebie o 24 lata Izabelą. Para w 2025 roku poinformowała, że urodził się ich syn. "Radosław. Radzio. Radość. Nie moglibyśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy, patrząc na naszego syna - czystą, ogromną radość! Ponowne ojcostwo to dla mnie największe szczęście, najważniejsze wyzwanie i jednocześnie najpiękniejszy dar" - pisał wówczas Sonik na Facebooku.

Teraz były sportowiec zdradził, że jego rodzina znów się powiększy, bo Izabela jest w ciąży. Na Instagramie opublikował bowiem rodzinne zdjęcie. W oczy rzuca się napis na body, w które ubrany został mały Radosław Sonik. "Będę starszym bratem" - czytamy. Wątpliwości na temat powiększającej się rodziny Sonika rozwiewa także opis, który sportowiec załączył do fotografii.

Mam dla was newsa sezonu. Jesienią z Izą, moją narzeczoną, witamy na świecie trzeciego synka. RS Team się powiększy!

- czytamy.

W tym samym wpisie 60-latek rozpływał się nad tym, jak spełnia się w roli ojca. "Bycie tatą to najwspanialsza rola, jaką dostałem w życiu. Nie dlatego, że jest najłatwiejsza, wręcz przeciwnie! W sporcie, biznesie czy podróży przez świat można mierzyć wyniki, planować kolejne kroki i przewidywać ryzyko. Ojcostwo skutecznie leczy z przekonania, że nad wszystkim da się zapanować" - pisał.

Kim jest ukochana Rafała Sonika?

Sonik przez dłuższy czas unikał publicznych wypowiedzi na temat życia prywatnego. Jakiś czas temu zdradził jednak, że jest w związku z Izą - dziennikarką i operatorką kamery, którą poznał przy pracy na rajdach. "Z Izą spotkaliśmy się przypadkiem przy pracy, była operatorką kamery i dziennikarką na rajdach. Wtedy nic nas nie łączyło. Latem 2022 roku los zetknął nas ponownie. Rozmowy do późna, szczerość, zrozumienie. Najpierw była przyjaźń, dopiero później uczucie. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Daliśmy sobie czas. Zakochaliśmy się wtedy, gdy naprawdę się poznaliśmy. Tak staliśmy się parą. A dziś - rodziną" - pisał na Facebooku.