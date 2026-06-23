Maciej Kurzajewski przez ponad 20 lat był w związku z Pauliną Smaszcz. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci - Franciszka, który przyszedł na świat w 1997 roku i Juliana, który urodził się dziewięć lat później. Z okazji Dnia Ojca prezenter pochwalił się wyjątkowym upominkiem, który otrzymał od młodszego syna. Co ciekawe, chwilę wcześniej życzenia z okazji dnia ojca starszemu synowi złożyła Paulina Smaszcz. Nie omieszkała przy tym wbić szpilki swojemu byłemu partnerowi.
20-letni Julian postanowił uczcić Dzień Ojca w nietuzinkowy sposób i przygotował dla Macieja Kurzajewskiego wyjątkowy prezent. Upominek okazał się naprawdę trafiony. Julian stworzył humorystyczną przeróbkę kultowej okładki filmu "Gliniarz z Beverly Hills" z 1984 roku. Obok głównej gwiazdy produkcji, Eddiego Murphy'ego, umieścił sylwetkę swojego ojca. Kurzajewski nie krył zachwytu pomysłowością syna. "Julku, dziękuję! Najlepszy prezent na Dzień Ojca" - napisał wyraźnie wzruszony.
Nieco wcześniej na profilu Pauliny Smaszcz pojawiły się życzenia dla starszego syna. Jak wiadomo, Franciszek w 2023 roku powitał na świecie swoje pierwsze dziecko - córkę. "Każdy może zostać ojcem, ale żeby być tatą, trzeba być wyjątkowym mężczyzną. Jestem szczęśliwa, że tak wychowałam mojego syna, mimo wszystkich problemów, trudności, komplikacji i braku wzorców" - napisała Smaszcz. Jedna z internautek od razu zwróciła uwagę na słowa dziennikarki. "Szpileczka musi być wszędzie, wiadomo" - czytamy.
Ci, którzy obserwują Macieja Kurzajewskiego w mediach społecznościowych, doskonale wiedzą, że prezenter bierze udział w różnego rodzaju maratonach. Miłością do biegania zaraził również swojego młodszego syna. - My z tatą zawsze byliśmy bardzo blisko, ale wydaje mi się, że nasze wspólne treningi jeszcze nas bardziej do siebie zbliżają, poznajemy siebie. Ja lubię zawsze trochę szybciej biegać, czy w momentach kryzysowych jeszcze przyspieszyć tempa, żeby trochę zaimponować tacie. I potem wydaje mi się, że jeżeli rano sobie pobiegamy wspólnie, to następny cały dzień zaczyna zupełnie inaczej wyglądać i jeszcze pozytywniej - mówił Julian w rozmowie z magazynem "Show".