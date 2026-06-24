Monika Brodka jest jedną z najbardziej charyzmatycznych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Przed laty poznaliśmy ją dzięki programowi "Idol". Dziś piosenkarka spełnia się zarówno w sferze zawodowej, jak i w macierzyństwie. Brodka przed rokiem została mamą - pilnie jednak strzeże prywatności swojego dziecka. Nie chciała ujawnić zarówno imienia, jak i płci pociechy. Rzadko też publikuje kadry związane z życiem prywatnym. Z okazji Dnia Ojca zrobiła jednak wyjątek.

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Monika Brodka świętuje Dzień Ojca z partnerem. Pokazała go z dzieckiem

W 2024 roku Brodka ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a w marcu 2025 roku w mediach pojawiła się informacja, że przywitała je już na świecie. Piosenkarka nie jest jednak wylewna w tym temacie i nie komentuje sprawy, skrupulatnie chroniąc prywatność. Wokalistka nie dzieli się przy tym często prywatnymi kadrami, choć zdarzają się w tej kwestii wyjątki. Tym razem podzieliła się zdjęciem ukochanego z dzieckiem.

Na fotografii widzimy Mikołaja Sygudę w okularach przeciwsłonecznych i swetrze. Partner Brodki w nosidełku trzyma dziecko pary. Jego twarz została zasłonięta emotikoną serduszka. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla najlepszego taty" - napisała Brodka w języku angielskim.

Przed laty Monika Brodka udzieliła wywiadu na temat posiadania dzieci. Mówiła o presji społeczeńswa

W 2022 roku Monika Brodka pojawiła się w programie Karola Paciorka. Wówczas mówiła, że nie jest pewna, czy chce mieć dzieci. Zwróciła również uwagę na to, jak ogromną presję społeczeństwo wywiera na kobiety w tym aspekcie. - Na kobiety w określonym wieku jest nakładana tak bardzo duża presja społeczna z tym tematem, że chyba kobietom też niejednokrotnie jest trudno usłyszeć siebie w tym wszystkim. Na ile to jest potrzeba społeczeństwa, które ci mówi: "Masz tam ileś lat. Czas!", a na ile to rzeczywiście jest twoja własna potrzeba, szczególnie kiedy intensywnie pracujesz, te rozważania gdzieś tam bardzo często odkłada się na później - komentowała.