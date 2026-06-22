Inba o grzejnik w pokoju córek Peli. "Zdjęcia piękne, ale..."

Maciej Pela przeprowadził się niedawno do nowego mieszkania. Tancerz opuścił dom, w którym przez lata mieszkał z Agnieszką Kaczorowską i zaczął na nowo układać sobie życie. Nie zapomniał przy tym o swoich córkach, które w mieszkaniu otrzymały własny pokój. Pod nowymi kadrami, na których Pela prezentuje wnętrze, pojawiła się lawina komentarzy.

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Maciej Pela pochwalił się pokojem swoich córek. Zaskoczyło pytanie o grzejnik

"W pędzie codzienności czasem łatwo ominąć te chwile. Dlatego bardzo lubię je uwieczniać. Czas leci bardzo szybko i ani się obejrzę te dwie, małe istotki wyrosną na piękne pannice" - przekazała w nowym poście w mediach społecznościowych Pela. Na serii zdjęć możemy zobaczyć urządzony pokój Emilii i Gabrieli, w którym pozowały wraz ze swoim tatą. "Mega te mebelki! Brawa dla dzielnego taty!", "Jaki klimat!", "Ile tu szczęścia! Nie ma nic cenniejszego!", "Piękne obrazki, aż miło popatrzeć" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy pod rodzinnymi kadrami.

Jednej z internautek również spodobały się zdjęcia Peli. Zauważyła jednak, że na niektórych z nich brakuje pewnego elementu. Z ciekawością postanowiła dopytać o to tancerza. "Zdjęcia piękne, ale coś się nie zgadza, bo grzejnik raz jest, a raz nie, chyba że czegoś na ścianie, co zasłania grzejnik, nie widzę" - napisała w komentarzu obserwatorka Macieja. Ten nie zdążył jej jednak jeszcze odpisać.

Maciej Pela pokazał, jak urządzał pokój córek. "Życie weryfikuje plany"

Jeszcze na początku czerwca Pela pokazywał pierwsze kadry z pokoju swoich pociech. Zaprezentował wówczas, jak montuje umieszczone w nim meble - m.in. piętrowe łóżko, biurko oraz stolik nocny. "Początkowo meble miały stanąć w poprzednim domu, jako dopełnienie łóżek, które również wyszły spod ich rąk... Natomiast życie weryfikuje plany. Na szczęście jednocześnie stawia na naszej drodze cudownych ludzi" - przekazał pod postem w mediach społecznościowych tancerz. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Tak wygląda nowy pokój córek Peli. 'Początkowo meble miały stanąć w poprzednim domu...'".