Inba o grzejnik w pokoju córek Peli. "Zdjęcia piękne, ale..."

Maciej Pela przeprowadził się niedawno do nowego mieszkania. Tancerz opuścił dom, w którym przez lata mieszkał z Agnieszką Kaczorowską i zaczął na nowo układać sobie życie. Nie zapomniał przy tym o swoich córkach, które w mieszkaniu otrzymały własny pokój. Pod nowymi kadrami, na których Pela prezentuje wnętrze, pojawiła się lawina komentarzy.
"W pędzie codzienności czasem łatwo ominąć te chwile. Dlatego bardzo lubię je uwieczniać. Czas leci bardzo szybko i ani się obejrzę te dwie, małe istotki wyrosną na piękne pannice" - przekazała w nowym poście w mediach społecznościowych Pela. Na serii zdjęć możemy zobaczyć urządzony pokój Emilii i Gabrieli, w którym pozowały wraz ze swoim tatą. "Mega te mebelki! Brawa dla dzielnego taty!", "Jaki klimat!", "Ile tu szczęścia! Nie ma nic cenniejszego!", "Piękne obrazki, aż miło popatrzeć" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy pod rodzinnymi kadrami.
Jednej z internautek również spodobały się zdjęcia Peli. Zauważyła jednak, że na niektórych z nich brakuje pewnego elementu. Z ciekawością postanowiła dopytać o to tancerza. "Zdjęcia piękne, ale coś się nie zgadza, bo grzejnik raz jest, a raz nie, chyba że czegoś na ścianie, co zasłania grzejnik, nie widzę" - napisała w komentarzu obserwatorka Macieja. Ten nie zdążył jej jednak jeszcze odpisać.
Jeszcze na początku czerwca Pela pokazywał pierwsze kadry z pokoju swoich pociech. Zaprezentował wówczas, jak montuje umieszczone w nim meble - m.in. piętrowe łóżko, biurko oraz stolik nocny. "Początkowo meble miały stanąć w poprzednim domu, jako dopełnienie łóżek, które również wyszły spod ich rąk... Natomiast życie weryfikuje plany. Na szczęście jednocześnie stawia na naszej drodze cudownych ludzi" - przekazał pod postem w mediach społecznościowych tancerz. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Tak wygląda nowy pokój córek Peli. 'Początkowo meble miały stanąć w poprzednim domu...'".