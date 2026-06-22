Henry Tadeusz Farrell to owoc miłości Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Aktorzy poznali się na planie filmu "Ondine" w 2008 roku. O ich związku rozpisywały się zarówno polskie, jak i zagraniczne media. Relacja tej dwójki zakończyła się po niecałych trzech latach, ale para do dziś utrzymuje przyjazne stosunku właśnie ze względu na syna, którego doczekali się w 2009 roku. Nastoletni już Henry Tadeusz postanowił uczcić Dzień Ojca i opublikował w sieci zdjęcie z Colinem Farrellem, co nie umknęło uwadze internautów.

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Henry Tadeusz Farrell zaskoczył internautów. Opublikował zdjęcie z ojcem

Nie od dziś Henry Tadeusz wzbudza zainteresowanie mediów. Na co dzień nastolatek mieszka z mamą, ale jak wiele wskazuje, utrzymuje dobre relacje z ojcem. Ich wspólne zdjęcia co jakiś czas rozgrzewają internet. Henry Tadeusz wielkie emocje wzbudził, gdy w 2023 roku pojawił się na gali rozdania Oscarów u boku Colina Farrella. Teraz nastoletni syn aktorskiego duetu ponownie o sobie przypomniał. 21 czerwca z okazji amerykańskiego Dnia Ojca opublikował na relacji na Instagramie zdjęcie z ojcem. Na archiwalnym kadrze widzimy ich na tle natury. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca" - napisał po angielsku Henry Tadeusz.

Alicja Bachleda-Curuś się wygadała. Henry Tadeusz Farrell nie mówi płynnie po polsku

Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka z Henrym Tadeuszem w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Choć aktorce bardzo zależało na tym, by syn mówił w jej ojczystym języku, okazało się to dość karkołomnym zadaniem. "Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis" - mówiła w "Życiu na gorąco".

Nastolatek ma jednak okazję ćwiczyć język polski podczas wizyt u dziadków. Jak ujawniła aktorka, Henry Tadeusz odpowiednio przygotowuje się przed odwiedzinami. "Przygotowuje sobie całe wypowiedzi, jak ma jechać do dziadków, strasznie go to cieszy" - przekazała. Bachleda-Curuś.