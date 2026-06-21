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Córka Pilaszewskiej skończyła 32 lata. Tak dziś wygląda Nela, która poszła w ślady mamy

Dla Agnieszki Pilaszewskiej to szczególny dzień. W dniu urodzin córki aktorka pokazała, jak bliska jest jej relacja z Nelą Maciejewską.
Agnieszka Pilaszewska, Kornelia Maciejewska
Kapif, instagram.com/nela_maciejewska

21 czerwca to wyjątkowy dzień w rodzinie Agnieszki Pilaszewskiej. Tego dnia urodziny obchodzi jej córka Kornelia Maciejewska, którą widzowie znają przede wszystkim jako Nelę. Z tej okazji dumna mama postanowiła podzielić się z fanami wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych.

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Agnieszka Pilaszewska nie kryje dumy z córki. Urodzinowy wpis porusza

Choć Agnieszka Pilaszewska od lat cieszy się ogromną popularnością w świecie kina i telewizji, coraz częściej uwagę widzów przyciąga również jej córka. Nela konsekwentnie rozwija swoją karierę aktorską i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w branży. Teraz aktorka opublikowała na Instagramie kilka zdjęć córki i wyjawiła, jak bardzo jej obecność wpłynęła na jej życie. "Urodzona w czasie letniego przesilenia moja córka Nela obchodzi dzisiaj urodziny. Nie domyślałam się nawet ilu rzeczy mnie nauczy. To wspaniały czas móc iść obok niej. Dziękuję" - napisała Pilaszewska.

Pod wpisem szybko pojawiło się mnóstwo życzeń i ciepłych słów skierowanych do solenizantki. Internauci nie szczędzili komplementów zarówno pod adresem jej urody, jak i talentu aktorskiego. "Rola w 'Glinach' świetna. Ładna kobieta", "Nela jest boska", "Wszystkiego dobrego dla Neli, ma pani sympatyczną córkę" - pisali. Aktualne zdjęcia córki Agnieszki Pilaszewskiej zobaczycie w naszej galerii:

Agnieszka Pilaszewska nie kryje dumy z córki. Urodzinowy wpis porusza Otwórz galerię

Nela Maciejewska idzie w ślady słynnej mamy. Jej kariera nabiera rozpędu

Córka Agnieszki Pilaszewskiej studiowała we Francji, a obecnie kształci się na Akademii Teatralnej w Warszawie. Nela ma już na swoim koncie role w takich produkcjach jak "Polowanie na ćmy", "Krew z krwi" czy "Jak poślubić milionera".

Szerszej publiczności dała się poznać dzięki roli aspirantki Tamary Rudnik w serialu "Glina. Nowy rozdział". Szczególnego znaczenia tej produkcji dodaje fakt, że przy jej realizacji Nela miała okazję współpracować zarówno z ojcem, Maciejem Maciejewskim, współautorem scenariusza, jak i z mamą, która również pojawiła się na planie. W 2024 roku Maciejewska zagrała także tytułową rolę w spektaklu "Iwona, księżniczka Burgunda" w Teatrze Powszechnym w Radomiu, zdobywając pozytywne opinie krytyków. 

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