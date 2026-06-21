Huczne baby shower Deląga i Komorowskiej. Ujawnili płeć dziecka

Pod koniec marca bieżącego roku partnerka Pawła Deląga poinformowała, że spodziewają się dziecka. "Piąty miesiąc. Będę mamą. To dla mnie zupełnie nowa droga i wiem, że będę odkrywać ten etap życia trochę po omacku - ze wzlotami, upadkami i wszystkim, co się z tym wiąże" - przekazała wówczas młodsza o 20 lat od aktora psychoterapeutka Patrycja Komorowska. Teraz wiemy już, że para spodziewa się córki.
Deląg i Komorowska stali się w ostatnich miesiącach bardziej aktywni w mediach społecznościowych. Partnerka aktora chętnie dzieli się momentami ze swojego codziennego życia, pokazując przede wszystkim, jak przygotowuje się do narodzin dziecka. Para niedawno poznała płeć pociechy i postanowiła zorganizować przed zbliżającym się porodem tzw. baby shower. Ze względu na to, że zostaną rodzicami dziewczynki, postawili na różowy motyw. Przyjęcie odbyło się w sobotę 20 czerwca, a Deląg i Komorowska chętnie dzielili się jego kulisami w mediach społecznościowych.
Na udostępnionych zdjęciach mogliśmy zobaczyć, że impreza miała miejsce w plenerze. Z ozdób, zdecydowano się na m.in. kwiatowe girlandy, kokardy, różowe balony i "księżniczkowe" dekoracje. Przyszła mama także zaprezentowała się na wydarzeniu w jasnoróżowej sukni, która podkreśliła jej ciążowe kształty.
Od momentu ogłoszenia ciąży Komorowska pozostaje w kontakcie ze swoimi odbiorcami. Psychoterapeutka dzieli się przy tym od czasu do czasu z fanami pewnymi przemyśleniami. Gdy otrzymała wiele gratulacji związanych z ciążą, poruszyła w sieci temat oczekiwań ludzi wobec kobiet. "Dziecko to nie jest odpowiedź na oczekiwania społeczne, rodzinne czy wiek zapisany w metryce. Dziecko to ogromna odpowiedzialność, gotowość na zmianę i decyzja, która powinna wypływać z własnego miejsca, nie z presji otoczenia" - przekazała w instagramowym poście Komorowska. Więcej przeczytacie w artykule: "Ukochana Pawła Deląga wprost o ciąży. 'Każda kobieta ma prawo...'".