Wersow, czyli Weronika Wiśniewska, należy dziś do grona najpopularniejszych influencerek w Polsce. Twórczyni internetowa coraz częściej dzieli się z obserwatorami rodzinnymi momentami ze swojego życia. Tym razem pokazała kadry z wyjątkowej okazji – trzecich urodzin córki Mai. Razem z mężem Karolem "Frizem" Wiśniewskim przygotowała dla dziewczynki bajkowe przyjęcie, którego kulisy trafiły do mediów społecznościowych. Uwagę internautów przykuł również wyraźnie zaokrąglony brzuch influencerki, która oczekuje narodzin drugiego dziecka.

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Wersow przygotowała bajkowe przyjęcie dla Mai. Przy okazji wyeksponowała ciążowe kształty

Influencerka opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z rodzinnego świętowania trzecich urodzin córki Mai. Na fotografii influencerka pozuje z mężem i solenizantką na tle kolorowych dekoracji oraz imponującej balonowej instalacji. Rodzinny kadr szybko spotkał się z entuzjastyczną reakcją fanów.

"Nasza córeczka skończyła już trzy lata! Codziennie zachwyca nas swoim uśmiechem, wrażliwością i cudownym serduszkiem. Jesteśmy ogromnie dumni, że możemy patrzeć, jak rośnie i odkrywa świat" - oznajmiła dumna Wersow. Pod wpisem nie zabrakło oczywiście komentarzy. "Sto lat Majusia", "Najsłodsza dziewczynka, wszystkiego najlepszego dla Majusi", "Przygotowaliście dla Mai cudowną imprezke! Była taka szczęśliwa", "Wszystkiego najlepszego dla tej iskierki" - czytamy. Na zdjęciach widać wyraźnie ciążowy brzuch Wersow, która wkrótce urodzi. Ujęcia zobaczycie poniżej:

Urodziny córki FrizaOtwórz galerię

Księżniczki, bajkowy tort i słodkie niespodzianki. Tak wyglądały trzecie urodziny Mai

Maja mogła poczuć się jak prawdziwa bohaterka bajki. Rodzice zadbali o imponujące dekoracje w odcieniach różu, a centralnym punktem przyjęcia był kilkupiętrowy tort ozdobiony wizerunkami księżniczek Disneya i złotą koroną. Nie zabrakło także kolorowych babeczek z podobiznami ulubionych postaci z animacji, które zachwycały zarówno wyglądem, jak i wykonaniem.

Solenizantka sama wcieliła się w bajkową postać – na jej twarzy pojawił się kolorowy face painting, a cała aranżacja imprezy utrzymana była w księżniczkowym klimacie. Goście mogli podziwiać również efektowne balonowe dekoracje oraz specjalnie przygotowaną ściankę do pamiątkowych zdjęć. Wszystko wskazuje na to, że Wersow i Friz zadbali o każdy szczegół, by ten dzień na długo pozostał w pamięci ich córki.