Olga Frycz na wakacje zabrała nianię. Teraz wyjaśnia

Olga Frycz jest aktorką i mamą trójki dzieci, która chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kulisy swojego codziennego życia. Niedawno wraz z rodziną wybrała się na zagraniczny wypoczynek - pierwszy od narodzin jej najmłodszego syna. Gwiazda przez cały okres ciąży, a także po porodzie pozostawała aktywna na Instagramie, regularnie dzieląc się z obserwatorami nowymi treściami. Tym razem Frycz wraz z partnerem Albertem Kosińskim i dziećmi poleciała do południowej Turcji, skąd od kilku dni publikuje relacje i zdjęcia z rodzinnego urlopu. Wśród nich nie zabrakło również wakacyjnych kadrów w plażowym wydaniu.

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Olga Frycz szczerze o wsparciu podczas wakacji. Dzięki temu znajduje czas dla siebie

Podczas wakacyjnego wyjazdu Olga Frycz nie ograniczyła się do podróży wyłącznie z partnerem i dziećmi. Aktorka zabrała ze sobą również Tatianę - opiekunkę, która pomaga jej przy dzieciach od siedmiu lat - oraz jej nastoletniego syna. Jak wyjaśniła podczas sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, takie rozwiązanie pozwala jej lepiej pogodzić opiekę nad najmłodszym Jasiem z czasem spędzanym z córkami. Dzięki wsparciu niani cała rodzina może w pełni korzystać z urlopu.

"Jest z nami Tatiana, która pracuje u nas od siedmiu lat. Poprosiliśmy, żeby pojechała z nami. To nam pomoże przy Jasiu, a my będziemy mogli spędzić super wartościowy czas z dziewczynkami. Już kiedyś pisałam tutaj, że ten wyjazd to głównie dla Helenki i Zosi. I tak spędzamy wszyscy razem czas, ale możemy kąpać się w basenie z dziewczynami, a Tatiana na leżaczku z Jasiem. Możemy iść z Helcią i Zosią wieczorem na pokaz/show gdzie jest głośno, a Tatiana z Jasiem spaceruje albo usypia go. To jest super ułatwienie dla nas i komfort dla dziewczynek. Tatiana jest tutaj ze swoim 13-letnim synem, który też się super dogaduje z dziewczynkami, więc wszyscy są zadowoleni" - opowiedziała na Instagramie.

Olga Frycz zachwyca wyglądem na wakacjach. Fani mówią wprost

Aktorka w najnowszym poście na Instagramie postawiła na wakacyjny, minimalistyczny look. Frycz miała na sobie kremową sukienkę z czarną górą, japonki i duże ciemne okulary przeciwsłoneczne, które podkreślały swobodny charakter stylizacji. Na zdjęciu spaceruje po hotelowym ogrodzie wśród palm, prezentując naturalny i niewymuszony wizerunek.



Co na to fani? W większości komplementują gwiazdę. "Wyglądasz pięknie", "Fantastycznie pani wygląda", "Omg petarda! Szybko wróciłaś do wagi z przed ciąży brawo", "Zjawiskowa Olga. Jest w tobie tyle pięknej naturalności Nie zmieniaj nic abyś zawsze została taka pięknie prawdziwa", "Wyglądasz pięknie" - czytamy komentarze.