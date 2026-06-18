Tomasz Oświeciński to aktor i zawodnik mieszanych sztuk walki, który od lat cieszy się dużą popularnością w polskim show-biznesie. Ostatnio uwagę mediów przyciągnęła jego córka Maja. 17-latka niespodziewanie trafiła do szpitala po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia i musiała przejść operację usunięcia wyrostka robaczkowego. Po kilku dniach przerwy wróciła do aktywności na Instagramie.

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Tomasz Oświeciński wspomina chwile grozy. Jego córka nie mogła powstrzymać łez

Informacje o problemach zdrowotnych jego córki Mai pojawiły się w mediach 11 czerwca i od razu wzbudziły niepokój wśród obserwatorów. Sama 17-latka na pewien czas zniknęła z mediów społecznościowych, a jej rodzice przekazali, że sytuacja była znacznie poważniejsza, niż mogło się początkowo wydawać.

Aktor wspominał później, że podczas wspólnego wyjścia obserwował córkę z rosnącym niepokojem. Maja zmagała się z silnym bólem, siedziała skulona i nie potrafiła powstrzymać łez. Oświeciński wielokrotnie proponował wcześniejsze opuszczenie wydarzenia, jednak nastolatka nie chciała zwracać na siebie uwagi. Jak przyznał, gdyby wiedział, że przyczyną jej cierpienia jest atak wyrostka robaczkowego, natychmiast zabrałby ją do szpitala.

Na szczęście operacja zakończyła się sukcesem, a po kilku dniach rekonwalescencji Maja wróciła do domu. 17 czerwca ponownie odezwała się do swoich obserwatorów na Instagramie. Opublikowała serię zdjęć i nagrań pokazujących, jak wyglądał ostatni tydzień jej życia. Wśród materiałów znalazły się zarówno kadry ze szpitala, w tym zdjęcia wykonane na izbie przyjęć i fotografia dłoni z wenflonem, jak i bardziej codzienne momenty, między innymi z wyjazdu na festiwal.

Maja Oświecińska wróciła do trudnych chwil. Pokazała zdjęcia z leczenia

Zdjęcia opublikowane przez Maję Oświecińską szybko przyciągnęły uwagę internautów. Wielu z nich zainteresował zwłaszcza krótki podpis, który towarzyszył serii fotografii. Nastolatka ograniczyła się do słowa "Dump" i emotikony wyrażającej zaskoczenie. W mediach społecznościowych taki zwrot najczęściej oznacza luźny zbiór zdjęć i nagrań z ostatniego czasu.



Wszystko wskazuje jednak na to, że najtrudniejszy etap jest już za nią. Wcześniej o stanie zdrowia córki wypowiadał się Tomasz Oświeciński, uspokajając fanów i przekazując pozytywne informacje po zabiegu. "Wszystko poszło zgodnie z planem, a ona sama czuje się dobrze i teraz powoli, we własnym tempie, dochodzi do siebie. Przed nią czas na zasłużony odpoczynek i regenerację" - przekazał na Instagramie. Z relacji publikowanych przez Maję wynika, że rekonwalescencja przebiega pomyślnie. Córka aktora znów jest aktywna w sieci i stopniowo wraca do codziennych zajęć oraz ulubionych aktywności.