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Sandra Kubicka kontra internautki. Szybko pożałowały swych uwag

Sandra Kubicka po raz kolejny udowodniła, że nie zamierza biernie przyglądać się krytycznym komentarzom pod swoim adresem. Tym razem celebrytka spotkała się z falą uwag po publikacji nagrania z treningu. Część internautek postanowiła ocenić nie tylko jej aktywność fizyczną, ale również sposób, w jaki godzi życie zawodowe z macierzyństwem. Odpowiedź była natychmiastowa.
Sandra Kubicka kontra internautki. Wybuchła gorąca dyskusja. 'Nie wiem, jak przeżyję ten komentarz'
fot. Instagram/@sandrakubicka, KAPIF

Sandra Kubicka od kilku miesięcy układa swoje życie na nowo. Po głośnym rozstaniu i zakończeniu małżeństwa z Aleksandrem Milwiw-Baronem skupia się na rodzinie, pracy oraz nowych wyzwaniach. W ostatnim czasie media rozpisują się także o jej nowym związku z przedsiębiorcą Adamem Zaorskim, którego coraz częściej pokazuje w mediach społecznościowych. Mimo licznych zmian w życiu prywatnym modelka pozostaje aktywna w sieci i regularnie dzieli się z obserwatorami codziennością. Ostatnio doszło do nieprzyjemnej sytuacji.

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Internautki pouczały Sandrę Kubicką. Celebrytka szybko je zgasiła

Na profilu celebrytki pojawiło się nagranie z treningu. Kubicka postanowiła pokazać, ile wysiłku wkłada w utrzymanie formy i podkreślić, że za dobrą sylwetką stoi systematyczna praca, a nie wyłącznie dobre geny. Do filmu dołączyła wymowny komentarz. "Pilnujesz diety, śpisz osiem godzin, bierzesz suple i ciśniesz trening pięć razy w tygodniu, a w internecie i tak ci napiszą, że to genetyka" - czytamy. Choć wielu fanów doceniło jej zaangażowanie i determinację, nie zabrakło również osób, które postanowiły skrytykować celebrytkę. Jedna z internautek zarzuciła jej nadmierne eksponowanie prywatnego życia w mediach społecznościowych. Kubicka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi i krótko to skwitowała. "Nie wiem, jak przeżyje ten komentarz" - napisała bezpośrednio.

 

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Jeszcze większe emocje wywołała kolejna uwaga. Jedna z użytkowniczek zasugerowała, że czas przeznaczany na ćwiczenia mogłaby poświęcić wychowywaniu syna, zamiast korzystać z pomocy niani. Ten komentarz najwyraźniej wyjątkowo zirytował celebrytkę. Kubicka postanowiła odpowiedzieć zdecydowanie i bez owijania w bawełnę. "Trening trwa godzinę, tyle, ile np. scrollowanie bezsensownie telefony i szukanie, do czego się przy****ć" - napisała. Jej reakcja błyskawicznie zwróciła uwagę obserwatorów i wywołała dyskusję na temat oceniania innych matek w internecie. Wielu fanów stanęło po stronie modelki, podkreślając, że każda kobieta ma prawo znaleźć czas dla siebie. ZOBACZ TEŻ: Żarty Majewskiego pójdą Kubickiej w pięty. Zwrócił się do jej nowego chłopaka. "Uważaj"

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