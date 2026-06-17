Brooklyn Beckham nie odpuszcza rodzicom. Wyśmiał ich i wywołał armagedon

Brooklyn Beckham, najstarszy syn Davida i Victorii Beckham, od kilku miesięcy pozostaje w centrum spekulacji dotyczących napiętych relacji z rodziną. Media od dawna donoszą, że on i jego żona, Nicola Peltz, zdystansowali się od rodziców celebryty. Teraz Brooklyn ponownie zwrócił na siebie uwagę, publikując reklamę marki DoorDash, służącej do zamawiania jedzenia, która wywołała falę komentarzy w zagranicznych mediach.

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Brooklyn Beckham dolał oliwy do ognia. Burza po jego reklamie

Krótka kampania z udziałem Beckhama ma w sobie kilka detali, które szybko zostały zauważone przez użytkowników Instagrama. Syn znanej pary poinformował krótko, że śledzi Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 z kanapy. Internauci szybko doszukali się w reklamie ukrytych odniesień do rodzinnego konfliktu. W jednej ze scen obok Brooklyna widać nowy zegarek, co według części obserwatorów może sugerować, że nie nosi już luksusowego modelu, który wcześniej otrzymał od ojca. Uwagę zwróciły także leżące w pobliżu listy, interpretowane przez media jako nawiązanie do relacji z siostrą.

Dodatkowe emocje wywołał finał nagrania. Na ekranie pojawia się bowiem informacja zapowiadająca ciąg dalszy historii, co wielu odebrało jako zapowiedź kolejnego materiału dotyczącego jego prywatnego życia. Taki przekaz nie spotkał się jednak z entuzjastycznym przyjęciem. W komentarzach zaroiło się od krytycznych opinii, a część fanów zarzuciła Beckhamowi wykorzystywanie rodzinnych napięć do celów promocyjnych. "Kiedy musisz zdradzać swoją rodzinę, by być na topie" - czytamy pod rolką.

Victoria Beckham odniosła się do zarzutów dotyczących rodziny

Przypomnijmy, że Victoria Beckham już wcześniej zabrała głos w sprawie doniesień dotyczących relacji rodzinnych i sposobu, w jaki wraz z mężem wychowywali dzieci. Projektantka nie kryła, że szczególnie dotknęły ją sugestie, jakoby ona i David Beckham przedkładali rozwój rodzinnego imperium nad dobro najbliższych.

Była członkini Spice Girls podkreślała, że ona i jej mąż od zawsze rozwijali swoje kariery niezależnie od siebie i nigdy nie patrzyli na swoją działalność przez pryzmat jednej wspólnej marki. Jak tłumaczyła, określenie "marka Beckham" funkcjonowało głównie w mediach i opinii publicznej, a nie w ich codziennym życiu.