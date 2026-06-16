Borucowie świętują urodziny 16-letniej córki. Na torcie wylądował niebieski... bobas?

Sara i Artur Borucowie uchodzą dziś za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Zakochani poznali się w 2008 roku. Sześć lat później stanęli na ślubnym kobiercu. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci - Amelii, która przyszła na świat w 2010 roku i Noah, który urodził się w 2019 roku. Para ma również dwójkę pociech z poprzednich związków. 16 czerwca na profilu Sary pojawiła się relacja z urodzin 16-letniej Amelii. Takie rodzinne kadry to u Boruców rzadkość.

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Sara i Artur Borucowie świętują urodziny córki. Spójrzcie tylko na ten tort!

Na jednym z nagrań widzimy 16-letnią Amelię, która szykuje się do zdmuchnięcia świeczek z urodzinowego tortu. Trzeba przyznać, że jest on dosyć niezwykły. Na samym środku ciasta umiejscowiono nietypową dekorację w postaci miniaturowego, niebieskiego bobasa. W kolejnej relacji uśmiechnięta jubilatka pozuje z małą figurką i kolorowymi balonami. Na torcie i pamiątkowych zdjęciach się nie skończyło. Sara Boruc zadbała o to, by córka mogła spędzić ten dzień w wyjątkowy sposób. Zawiozła Amelię i jej koleżanki do portu. Dziewczyny chętnie pozowały do zdjęć na tle imponujących, luksusowych jachtów, korzystając ze słonecznej pogody. Można przypuszczać, że nastolatki wyruszyły w rejs, który był zwieńczeniem pełnego wrażeń urodzinowego dnia. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Urodziny Amelii Boruc Otwórz galerię

Artur Boruc o byciu ojcem. Nawiązał do relacji z najstarszym synem

Pierwszą żoną Artura Boruca była Katarzyna Modrzewska. Piłkarz doczekał się z nią syna, Alexa, który w tym roku skończy 18 lat. Jakiś czas temu Boruc pojawił się w podcaście Żurnalisty. Tam został zapytany o to, czy uważa, że, że podołał roli ojca. 46-latek nie ukrywał, że w przypadku Alexa nie spełnił oczekiwań. - Nie, jeśli chodzi o Alexa, absolutnie nie. Nie mieliśmy kontaktu, do dziś dzień jest bardzo utrudniony, więc no... - wyznał Boruc. W dalszej części przyznał, że stara się poprawić sytuację, jednak wciąż nie udało mu się zbudować z nim bliskiej relacji.