Florian Martyniuk, syn Daniela i Faustyny Martyniuków, świętował swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji rodzice przygotowali niewielkie przyjęcie, które odbyło się w jednej z restauracji. Zdjęcia i nagrania z wydarzenia szybko pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazując, że tym razem postawiono przede wszystkim na rodzinny klimat i spokojne celebrowanie ważnego dnia. Wśród dekoracji znalazły się balony, okolicznościowe ozdoby oraz efektowny tort przygotowany specjalnie dla małego solenizanta.

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Florian Martyniuk obchodzi pierwsze urodziny! W sieci pojawiła się relacja z imprezy

Szczególną uwagę internautów przyciągnęła obecność Daniela Martyniuka. Syn króla disco polo w ostatnich miesiącach raczej stronił od medialnych wystąpień, dlatego jego pojawienie się na uroczystości wywołało spore zainteresowanie. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać go podczas świętowania urodzin syna. Wielu obserwatorów odebrało ten gest jako dowód na to, że mimo zawirowań w życiu prywatnym chce aktywnie uczestniczyć w ważnych momentach z życia Floriana.

Podczas przyjęcia nie zabrakło także prezentów. Jednym z nich był dziecięcy samochodzik wzorowany na Lamborghini Revuelto, który od razu przyciągnął uwagę gości. Wzruszenia nie kryła również Faustyna Martyniuk, publikując w sieci osobisty wpis poświęcony synowi. "Pierwsze urodzinki Florianka: "Dziecko jest miłością, która stała się widzialna. Dokładnie rok temu zmieniłeś nasz świat na zawsze. Kiedy patrzę, jak rośniesz, czuję ogromną dumę i wdzięczność" - napisała. Co ciekawe, choć w relacjach z samego przyjęcia pojawił się Daniel Martyniuk, zabrakło go na fotografiach z pamiątkowej rodzinnej sesji opublikowanej przez Faustynę.

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Nie wszyscy z rodziny pojawili się na przyjęciu. Internauci pytają o Zenka i Danutę

Uwagę internautów przykuł jednak jeszcze jeden szczegół. Na zdjęciach i nagraniach z przyjęcia zabrakło bowiem Danuty i Zenka Martyniuków, którzy dotąd chętnie pojawiali się przy ważnych rodzinnych okazjach. W komentarzach szybko zaroiło się od pytań o nieobecność dziadków solenizanta. "Dlaczego nie było dziadków? Rodziców pana Daniela?", "A gdzie Zenek z Danusią?", "Też nie widzicie Martyniuków?" - dopytywali obserwatorzy. Warto jednak podkreślić, że brak muzyka i jego żony na opublikowanych materiałach nie musi oznaczać rodzinnego konfliktu. Nie wiadomo, czy nie świętowali z wnukiem w innym terminie.