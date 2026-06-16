Radzimir Dębski poszedł w ślady znanych rodziców i również robi karierę w branży muzycznej. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów i dyrygentów. Niedawno głośno w mediach było o jego wspólnym występie ze Snoop Doggiem. Niedawno kilka gorzkich słów pod adresem syna wypowiedział Krzesimir Dębski, który skomponował hity dla największych polskich gwiazd takich jak Edyta Górniak czy Beaty Kozidrak. Anna Jurksztowicz postanowiła pochwalić się osiągnięciami syna. Przy okazji wbiła szpilę (jeszcze) mężowi.

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Anna Jurksztowicz pochwaliła syna. Tak wbiła szpilę Krzesimirowi Dębskiemu

Niedawno Krzesimir Dębski niepochlebnie wypowiadał się o synu. - Można się cieszyć z tego, że znalazł swoje poletko. Jest to właściwie inny świat zupełnie. (...) Na pewno bym wolał, żeby pisał swoje utwory. A to jest troszeczkę łatwizna i świat dodawania bitów. Ja to robiłem, jak się wygłupiałem w filharmoniach - mówił przed rokiem w programie "PRZEmiana". W niedawnej audycji w RMF Classic, którą poprowadziła Kayah, kompozytor został zapytany o to, czy jest dumny z syna. - Oczywiście. Bardzo się cieszę, że przede wszystkim dostał imię Radzimir i sobie radzi - stwierdził. Spełniło się to życzenie, które zawarłem w tym imieniu - dodał. To spotkało się z krytyką ze strony internautów.

Anna Jurksztowicz ma inne zdanie i docenia to, co udało się osiągnąć jej synowi. Piosenkarka 14 czerwca pochwaliła się kolejnym projektem Radzimira na Instagramie. "Jestem już na zawsze przesiąknięta tą przepiękną muzyką, mądrymi tekstami i wzruszającymi wykonaniami wybitnych raperów. Jeśli ktoś szuka komercji lub radiowej sieczki to tutaj nie znajdzie" - pisała z zachwytem Jurksztowicz. "Miło patrzeć, jak mama z synem są z siebie nawzajem dumni i się wspierają. Niektórzy rodzice powinni brać z tego przykład" - napisała jedna z internautek. Komentarz ten polubiła sama Jurksztowicz, co wielu internautów odczytało jako przytyk w stronę Krzesimira Dębskiego, z którym wokalistka od lat się rozwodzi.

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski są w trakcie rozwodu. I to od lat

Piosenkarka i kompozytor rozwodzą się od 2021 roku. Do dziś formalnie pozostają jednak małżeństwem. W listopadzie 2024 zapadło w końcu orzeczenie o rozwodzie. Jedna ze stron zdecydowała się jednak na apelację. Okazało się, że Anna Jurksztowicz chce uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. - Mąż mnie zdradzał i przez tyle lat okłamywał. Teraz próbuje odwrócić kota ogonem, udowodnić, że to on jest ofiarą, a mnie obarczyć winą. Nie mogę zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie - mówiła w rozmowie z "Faktem".