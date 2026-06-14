Cezary Pazura jest nie tylko cenionym aktorem, ale także spełnionym ojcem czwórki dzieci. Jego najstarsza córka, Anastazja, ma już 37 lat i od lat prowadzi życie z dala od show-biznesu. Wiele osób wciąż interesuje jednak nie tylko to, czym obecnie się zajmuje, ale także jakie relacje łączą ją z Edytą Pazurą, która od ponad dwóch dekad jest żoną jej ojca, a przy okazji rówieśniczką.

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Zobacz wideo Pazura razem z córką na jednym nagraniu

Anastazja Pazura nie ukrywała, co myśli o Edycie. Jej słowa odbiły się echem

Choć Anastazja Pazura na co dzień unika medialnego rozgłosu, wiele osób wciąż interesuje się jej relacjami z rodziną aktora. Szczególną uwagę od lat budzi jej kontakt z Edytą Pazurą, która jest od niej starsza zaledwie o kilka miesięcy. W rozmowie z Plejadą córka Cezarego Pazury przyznała, że pojawienie się obecnej żony jej ojca okazało się ważnym momentem dla całej rodziny. Jak wspominała, Edyta wniosła do ich życia spokój i pomogła odbudować rodzinne relacje.

"Zachowywałam się bardzo zachowawczo, może ciut przesadnie. Z tatą byliśmy mocno straumatyzowani wieloma rzeczami. Dopiero kiedy pojawiła się Edytka - nasze życie zmieniło się na lepsze. Pomyśl, jak to wyglądało w domu, jeśli aż tyle złego się ulało na zewnątrz, to wyobraź sobie, co działo się w środku (...) Nie mogłam porozmawiać z każdym, więc zostaliśmy sami, we dwójkę, pod kloszem, gdzie dusiliśmy się w swoich nieszczęściach. Nie mogliśmy sobie nawzajem pomóc, bo obydwoje nie wiedzieliśmy, gdzie jest podłoga - straciliśmy równowagę. I nagle... pojawiła się Edytka. Ona powolutku zaczęła to wszystko składać. Pojawiły się też dzieciaki. Powstała rodzina przez duże 'R'" - przekazała. Jakie z kolei ma podejście do niewielkiej różnicy wieku? "Śmieję się, że ona jest prawie w moim wieku, a ja czasem mówię do niej 'mamo' - robimy sobie takie żarty" - mówiła Anastazja Pazura.

Cezary Pazura samotnie wychowywał córkę. Po latach wrócił do bolesnych wspomnień

Anastazja Pazura jest córką Cezarego Pazury i jego pierwszej żony, Żanety. Po rozpadzie małżeństwa aktor przez pewien czas samotnie wychowywał córkę, jednocześnie rozwijając swoją karierę zawodową.

Po latach wrócił do tamtego okresu przy okazji rozmowy o filmie "Tato", opowiadającym historię ojca walczącego o dziecko. Jak przyznał, temat był mu szczególnie bliski, ponieważ sam mierzył się z podobnymi doświadczeniami. Dziś z dumą mówi o Anastazji, podkreślając, że wyrosła na wspaniałą osobę. Jednocześnie zaznaczył, że podczas rozstań rodziców najbardziej cierpią zwykle dzieci.