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Maja Hyży spytana o świadczenia dla artystów. "Matki, które mają dużo dzieci, mają emeryturę"

Temat emerytur dla artystów nie znika z mediów. O tę kwestię została zapytana Maja Hyży. Okazuje się, że piosenkarka nie martwi się o swoją przyszłość.
Maja Hyży
Fot. KAPIF.pl

Rządowy projekt, który zakłada dopłaty do emerytur najsłabiej zarabiających artystów, oburzył część społeczeństwa. Niektórzy uważają, że to słuszne, by wspierać przedstawicieli kultury. Inni twierdzą, że każdy jest kowalem swojego losu i może odprowadzać składki. Podnosi się również kwestię zmian systemowych, które mogłyby odmienić oblicza emerytur osób związanych z artystycznym środowiskiem. O komentarz na temat świadczenia poproszono Maję Hyży. Piosenkarka przyznała, że wcale się nie martwi o emeryturę. Wspomniała o dzieciach.

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Maja Hyży nie obawia się o przyszłość. Mówi o korzyściach z bycia matką czworga dzieci

Maja Hyży w rozmowie z Plejadą skomentowała kwestię emerytury. Jak się okazuje, celebrytka wcale się tego nie obawia. - Dowiedziałam się dosyć niedawno, że ponoć matki, które mają dużo dzieci, mają emeryturę już na dzień dobry, więc już mam z głowy ten temat - przyznała. Hyży doczekała się czworga dzieci - dwóch synów i dwóch córek. - Coś w tym jest, że kobieta w wielodzietnej rodzinie ma już emeryturę - nie wiem jaką, bo tym się nie interesowałam. Ktoś mi o tym powiedział, więc to jest tylko na moją korzyść, że mam czwórkę dzieci - zauważa.

Celebrytka cały czas pracuje i płaci składki. - Jeżeli chodzi o emeryturę - czasami coś mi się pojawi w głowie, ale cały czas pracuję, mam założoną swoją firmę, odprowadzam podatki, ZUS (...). To jest trudny temat - stwierdziła. - To jest moja niezgoda wewnętrzna - ile człowiek musi pieniędzy [wydać]. Czuję się w dalszym ciągu bezpiecznie - nie liczę, nie myślę, ile tego będzie - dodała. - Ale z tyłu głowy mam, że pracuję, więc coś mi się odkłada. Aczkolwiek ostatnio ktoś tam mi rzucił temat, żebym może zapytała księgową, czy więcej składek nie mogłabym odkładać] ZUS-u, bo wtedy będę miała większą emeryturę. I o tym trzeba pomyśleć, żeby nam w przyszłości tej dalszej przyszłości, dobrze się żyło i spokojnie - podsumowała ten temat Hyży.

Mietek Szcześniak zabrał głos ws. dopłat do emerytur artystów. Mówi wprost

Mietek Szcześniak skomentował kwestię dopłat do świadczeń artystów w rozmowie z reporterką Pudelka. - To dopiero początek. Sytuacja artystów nie była nigdy ustabilizowana - ocenił. - Musi być pierwszy krok, żeby coś poważnego się stało. Każdy, kto płaci składki i podatki, musi być otoczony opieką przez państwo, żeby na starość godnie żyć. To trzeba uregulować - skwitował muzyk. 

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