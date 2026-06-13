Rządowy projekt, który zakłada dopłaty do emerytur najsłabiej zarabiających artystów, oburzył część społeczeństwa. Niektórzy uważają, że to słuszne, by wspierać przedstawicieli kultury. Inni twierdzą, że każdy jest kowalem swojego losu i może odprowadzać składki. Podnosi się również kwestię zmian systemowych, które mogłyby odmienić oblicza emerytur osób związanych z artystycznym środowiskiem. O komentarz na temat świadczenia poproszono Maję Hyży. Piosenkarka przyznała, że wcale się nie martwi o emeryturę. Wspomniała o dzieciach.

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Maja Hyży nie obawia się o przyszłość. Mówi o korzyściach z bycia matką czworga dzieci

Maja Hyży w rozmowie z Plejadą skomentowała kwestię emerytury. Jak się okazuje, celebrytka wcale się tego nie obawia. - Dowiedziałam się dosyć niedawno, że ponoć matki, które mają dużo dzieci, mają emeryturę już na dzień dobry, więc już mam z głowy ten temat - przyznała. Hyży doczekała się czworga dzieci - dwóch synów i dwóch córek. - Coś w tym jest, że kobieta w wielodzietnej rodzinie ma już emeryturę - nie wiem jaką, bo tym się nie interesowałam. Ktoś mi o tym powiedział, więc to jest tylko na moją korzyść, że mam czwórkę dzieci - zauważa.

Celebrytka cały czas pracuje i płaci składki. - Jeżeli chodzi o emeryturę - czasami coś mi się pojawi w głowie, ale cały czas pracuję, mam założoną swoją firmę, odprowadzam podatki, ZUS (...). To jest trudny temat - stwierdziła. - To jest moja niezgoda wewnętrzna - ile człowiek musi pieniędzy [wydać]. Czuję się w dalszym ciągu bezpiecznie - nie liczę, nie myślę, ile tego będzie - dodała. - Ale z tyłu głowy mam, że pracuję, więc coś mi się odkłada. Aczkolwiek ostatnio ktoś tam mi rzucił temat, żebym może zapytała księgową, czy więcej składek nie mogłabym odkładać] ZUS-u, bo wtedy będę miała większą emeryturę. I o tym trzeba pomyśleć, żeby nam w przyszłości tej dalszej przyszłości, dobrze się żyło i spokojnie - podsumowała ten temat Hyży.

Mietek Szcześniak zabrał głos ws. dopłat do emerytur artystów. Mówi wprost

Mietek Szcześniak skomentował kwestię dopłat do świadczeń artystów w rozmowie z reporterką Pudelka. - To dopiero początek. Sytuacja artystów nie była nigdy ustabilizowana - ocenił. - Musi być pierwszy krok, żeby coś poważnego się stało. Każdy, kto płaci składki i podatki, musi być otoczony opieką przez państwo, żeby na starość godnie żyć. To trzeba uregulować - skwitował muzyk.