Maciej Pela pochwalił się nowymi tatuażami. Jego córki maczały w tym palce

Maciej Pela pokazał fanom efekt najnowszej wizyty w studiu tatuażu. Na instagramowej relacji opublikował nagranie prezentujące świeże tatuaże, które pojawiły się na jego ramieniu. Nie są to jednak typowe wzory. Tancerz postawił na bardzo osobisty motyw, który od razu zwrócił uwagę obserwatorów.

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Maciej Pela zdecydował się na nowe tatuaże. "To są tatuaże, o których zawsze marzyłem"

Na skórze Maciej Peli znalazły się kolorowe rysunki przypominające dziecięce prace plastyczne. Na jednym z nich widać postacie podpisane imieniem "Gabi", na drugim kolejną rodzinną scenkę wykonaną dziecięcą kreską z imieniem "Emi". Wszystko wskazuje na to, że inspiracją były rysunki stworzone przez jego córki. Tatuaże zostały wykonane w charakterystycznym stylu przypominającym kartki papieru przyklejone taśmą do ramienia. Obok nich pojawiły się także sylwetki dziewczynek, które wyglądają, jakby oglądały swoje własne dzieła.

Maciej Pela nie krył zadowolenia z efektu końcowego. Całość podsumował krótkim, ale wymownym komentarzem: "sztos". Nie da się ukryć, że uwagę zwraca nie tylko oryginalna forma wykonania, ale przede wszystkim na emocjonalny przekaz. To jeden z najbardziej osobistych wzorów, na jakie zdecydował się w ostatnim czasie. Dzięki temu pamiątka związana z córkami będzie towarzyszyć mu każdego dnia. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Maciej Pela specjalnie dla nas wyznał, dlaczego zdecydował się na takie tatuaże i co dokładnie one przedstawiają. "To są tatuaże, o których zawsze marzyłem. Tak, to są rysunki moich córek, ich podpisy a do tego one same w trakcie tworzenia tych małych arcydzieł. Postacie dziewczynek są zrobione w nurcie realizmu, przeniesione ze zdjęć, a rysunki odtworzone 1:1 tak aby nie stracić charakteru i prawdziwości tych obrazów" - przekazał Plotkowi.

Zdjęcia w naszej galerii.Otwórz galerię

Maciej Pela pokazał pokój córek w nowym mieszkaniu. Pokazał wnętrze

Z okazji Dnia Dziecka Maciej Pela pochwalił się w mediach społecznościowych wyjątkową niespodzianką dla swoich córek. Tancerz, który niedawno urządzał się w nowym mieszkaniu, przygotował dla dziewczynek zupełnie nowy pokój. Na Instagramie pokazał nagranie dokumentujące kolejne etapy prac. "Początkowo meble miały stanąć w poprzednim domu, jako dopełnienie łóżek, które również wyszły spod ich rąk... Natomiast życie weryfikuje plany. Na szczęście jednocześnie stawia na naszej drodze cudownych ludzi" - napisał na InstaStories.

W nowym pokoju dominują jasne, naturalne barwy oraz drewniane elementy, które tworzą przytulny klimat. Nie zabrakło także dziecięcych dodatków, takich jak pluszaki, zabawki i funkcjonalne schowki. Całość została zaprojektowana tak, by była zarówno estetyczna, jak i komfortowa dla najmłodszych domowniczek.