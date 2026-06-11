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17-letnia córka Oświecińskiego trafiła do szpitala. "Jest już po operacji"

Córka Tomasza Oświecińskiego trafiła niedawno do szpitala z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego. Na profilu aktora właśnie pojawiły się nowe informacje o jej stanie zdrowia.
Tomasz Oświeciński z córką
Fot. KAPiF.pl, Instagram/alessandra.olcia, tomasz_oswiecinski_official

9 czerwca Tomasz Oświeciński i jego ukochana Aleksandra podzielili się z fanami osobistym wpisem. Ich 17-letnia córka trafiła do szpitala. "Życie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie... Jeszcze wczoraj wieczorem Maja była na pokazie filmu Spielberga, a dzisiaj leży w szpitalnym łóżku i czeka na operację wyrostka. Majcia jest bardzo dzielna, ale potwornie się boi. To jej pierwsza narkoza w życiu i najbardziej przeraża ją sam moment zaśnięcia. Staramy się zachować spokój, ale serce pęka, kiedy widzisz taki strach w oczach własnego dziecka" - pisali. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy równie zmartwionych fanów. Teraz para przekazała nowe wieści. 

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Córka Tomasza Oświecińskiego jest już po operacji. "Dochodzi do siebie" 

"Kochani, Maja jest już po operacji. Wszystko poszło zgodnie z planem, a ona sama czuje się dobrze i teraz powoli, we własnym tempie, dochodzi do siebie. Przed nią czas na zasłużony odpoczynek i regenerację" - czytamy w najnowszym wpisie aktora i jego ukochanej. Para podziękowała również za okazane wsparcie. "Dziękujemy za każdą wiadomość, telefon i każde ciepłe słowo, które od was spłynęło w ostatnich dniach. Wasze wsparcie, kciuki i dobra energia mają ogromną moc i dają nam mnóstwo siły. Ślemy wam mnóstwo uścisków i wracamy do odpoczywania" - czytamy w dalszej części. 

Tomasz Oświeciński o relacjach z 17-letnią córką. "Nie mamy z nią kłopotów" 

Jakiś czas temu Oświeciński i jego córka pojawili się w "Dzień dobry TVN". W rozmowie z Maciejem Dowborem i Sandrą Hajduk-Popińską opowiedzieli o tym, jak dogadują się na co dzień. - Na szczęście Maja odziedziczyła urodę po mamie, a po mnie charakter niestety i często się sprzeczamy - wyznał Oświeciński. - Oboje uważamy, że mamy rację (...) i z tego wynikają jakieś nasze kłótnie, ale mogę powiedzieć, że naprawdę Maja jest super dzieckiem, nastolatką. Nie mamy z nią kłopotów, jedynie, o czym sama powiedziała, to że u niej w pokoju jest wiecznie bałagan i mówi, że "sprzątnie to jutro" - opowiadał na kanapie śniadaniówki. 

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