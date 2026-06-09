Powrót na stronę główną

Weronika Rosati pokazała ośmioletnią córkę. Elizabeth świętuje ważny sukces

Weronika Rosati rzadko publikuje zdjęcia swojej córki, dlatego najnowsza relacja aktorki wzbudziła spore zainteresowanie fanów. Gwiazda zrobiła wyjątek i pochwaliła się wyjątkowym momentem z życia ośmioletniej Elizabeth.
Weronika Rosati
KAPiF, https://www.instagram.com/weronikarosat

Weronika Rosati od lat stara się oddzielać życie prywatne od zawodowego i chroni wizerunek swojej córki. Mimo że na profilu na Instagramie regularnie dzieli się kulisami pracy oraz codzienności, zdjęcia Elizabeth pojawiają się tam bardzo rzadko. Tym razem aktorka zrobiła wyjątek - opublikowała uroczy kadr z córką. Miała ku temu powód.

Zobacz wideo Rosati z córką na wycieczce

Weronika Rosati pęka z dumy. Córka świętuje ważny moment

Na fotografii, którą Rosati zamieściła w relacji, aktorka pozuje z ośmioletnią Elizabeth podczas uroczystości zakończenia roku w polskiej szkole. Gwiazda nie kryła dumy, informując, że jej córka zakończyła kolejny etap nauki i po wakacjach rozpocznie trzecią klasę. Zdjęcie zwróciło uwagę internautów również dlatego, że można na nim zobaczyć, jak bardzo dziewczynka urosła. Jak zawsze jednak Rosati zadbała o prywatność córki. Elizabeth została sfotografowana tyłem do obiektywu, dzięki czemu jej twarz nie jest widoczna.

Weronika Rosati postawiła na elegancką stylizację w czarno-białych barwach. Aktorka miała na sobie szerokie czarne spodnie, białą bluzkę z ozdobnymi falbanami oraz ażurowy, czarny kardigan, a całość została uzupełniona dużymi okularami przeciwsłonecznymi. Elizabeth również wybrała jasny zestaw – koronkowy komplet składający się z krótkiego rękawa i długich spodni w kremowym odcieniu. Stylizacje mamy i córki były spójne kolorystycznie, a ich stonowana elegancja idealnie pasowała do uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Weronika Rosati dba o korzenie córki. Elizabeth uczy się języka polskiego

Aktorka podczas wizyty w programie "halo tu polsat" opowiedziała o wychowywaniu córki w Stanach Zjednoczonych. Aktorka zdradziła, że choć Elizabeth na co dzień mieszka i uczy się w Los Angeles, od kilku lat regularnie uczęszcza także do polskiej szkoły.

Rosati przyznała, że zależy jej na tym, by córka znała język swoich korzeni i mogła swobodnie porozumiewać się po polsku. Jak wyjaśniła, nauka nie zawsze jest łatwa, ponieważ dla Elizabeth językiem używanym na co dzień pozostaje angielski. Mimo to aktorka konsekwentnie wspiera córkę w rozwijaniu polskich umiejętności językowych.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Z jakiego serialu pochodzi ten kadr?

Quiz: seriale z PRL-u. Rozpoznasz po jednym kadrze, jaki to serial? Młodzież nie ma szans!
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji