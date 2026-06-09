Weronika Rosati od lat stara się oddzielać życie prywatne od zawodowego i chroni wizerunek swojej córki. Mimo że na profilu na Instagramie regularnie dzieli się kulisami pracy oraz codzienności, zdjęcia Elizabeth pojawiają się tam bardzo rzadko. Tym razem aktorka zrobiła wyjątek - opublikowała uroczy kadr z córką. Miała ku temu powód.

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Weronika Rosati pęka z dumy. Córka świętuje ważny moment

Na fotografii, którą Rosati zamieściła w relacji, aktorka pozuje z ośmioletnią Elizabeth podczas uroczystości zakończenia roku w polskiej szkole. Gwiazda nie kryła dumy, informując, że jej córka zakończyła kolejny etap nauki i po wakacjach rozpocznie trzecią klasę. Zdjęcie zwróciło uwagę internautów również dlatego, że można na nim zobaczyć, jak bardzo dziewczynka urosła. Jak zawsze jednak Rosati zadbała o prywatność córki. Elizabeth została sfotografowana tyłem do obiektywu, dzięki czemu jej twarz nie jest widoczna.

Weronika Rosati postawiła na elegancką stylizację w czarno-białych barwach. Aktorka miała na sobie szerokie czarne spodnie, białą bluzkę z ozdobnymi falbanami oraz ażurowy, czarny kardigan, a całość została uzupełniona dużymi okularami przeciwsłonecznymi. Elizabeth również wybrała jasny zestaw – koronkowy komplet składający się z krótkiego rękawa i długich spodni w kremowym odcieniu. Stylizacje mamy i córki były spójne kolorystycznie, a ich stonowana elegancja idealnie pasowała do uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Weronika Rosati dba o korzenie córki. Elizabeth uczy się języka polskiego

Aktorka podczas wizyty w programie "halo tu polsat" opowiedziała o wychowywaniu córki w Stanach Zjednoczonych. Aktorka zdradziła, że choć Elizabeth na co dzień mieszka i uczy się w Los Angeles, od kilku lat regularnie uczęszcza także do polskiej szkoły.

Rosati przyznała, że zależy jej na tym, by córka znała język swoich korzeni i mogła swobodnie porozumiewać się po polsku. Jak wyjaśniła, nauka nie zawsze jest łatwa, ponieważ dla Elizabeth językiem używanym na co dzień pozostaje angielski. Mimo to aktorka konsekwentnie wspiera córkę w rozwijaniu polskich umiejętności językowych.