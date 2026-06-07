Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie dzieli się codziennością z obserwatorami w mediach społecznościowych. Nie brakuje w niej oczywiście najbliższych gwiazdy - męża i synów, którzy często pojawiają się na jej profilu. Najmłodsza z jej pociech, Henryk, 10 czerwca skończy sześć lat, ale kilka dni wcześniej celebrytka zdecydowała się na zorganizowanie mu wyjątkowych urodzin. Prezenterka pochwaliła się imprezą na Instagramie. Zainspirowała się popularną grą komputerową.

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Małgorzata Rozenek-Majdan świętuje szóste urodziny Henia. Taką imprezę mu zorganizowała

Na InstaStories Rozenek pojawiły się filmiki, na których możemy zobaczyć urodzinową imprezę Henia. Najwyraźniej sześciolatek jest fanem Super Mario, więc nie zabrakło dekoracji powiązanych z główną postacią gry. Kluczowym elementem był trzypiętrowy tort z napisem "Super Henio" oraz "6", a także atrybutami kojarzonym ze wspomnianą grą. Wszystko utrzymane było w kolorach żółtym i niebieskim - nawet stylizacje. Prowadząca "Królową przetrwania" postawiła na iście masełkowy t-shirt połączony z szerokimi spodniami typu alladynki. Jeśli chodzi o Radosława Majdana, zobaczyliśmy go w jasnych, eleganckich spodniach oraz niebieskiej koszuli, na którą narzucił pasiastą marynarkę. Jak ubrany był solenizant? Henio paradował w żółtej koszuli i beżowych spodenkach. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć, jak wyglądała urodzinowa impreza.

Urodziny Henia MajdanaOtwórz galerię

Małgorzata Rozenek-Majdan zafundowała synowi "dom". Jego cena zwala z nóg

Henio niedawno otrzymał wyjątkowy prezent - dom, choć uspokajając, była to budowla ogrodowa. "Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie mamy kwiatków w oknach… U nas Dzień Dziecka trwa cały rok" – napisała Rozenek-Majdan, chwaląc się przy okazji firmą, która sprezentowała synowi gwiazdy domek. Ile trzeba wydać, by zafundować dziecku taką atrakcję? Okazuje się, że to wydatek od 36 tysięcy do prawie siedmiu tysięcy złortych! Jak się jednak wydaje, domek, który otrzymał Henio, nie należy do tych najdroższych, choć i tak kosztował wiele. Jak wygląda w środku? Tego dowiecie się, zaglądając tutaj: Henio Majdan dostał swój pierwszy "dom". Rozenek pokazała nagrania, a my patrzymy na ceny. Tanio nie jest