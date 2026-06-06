19 maja Izabela Janachowska przekazała swoim fanom, że jest w ciąży. "Czekamy na ciebie" - podpisała rolkę z mężem, na której pozują ze zdjęciami USG. Od tej pory na jej instagramowym profilu coraz częściej pojawiają się kadry z ciążowym brzuszkiem. 6 czerwca Janachowska i jej ukochany, Krzysztof Jabłoński, pojawili się wirtualnie w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam". Prezenterka opowiadała o tym, jak obecnie się czuje. W pewnym momencie została zapytana również o płeć dziecka.

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Izabela Janachowska szykuje się na tzw. gender reveal. "Zastanawiamy się, jak ten temat ugryźć"

Janachowska i jej mąż wypoczywają obecnie na Majorce. W rozmowie z Mateuszem Hładkim tancerka zdradziła, że druga ciąża przynosi jej dużo radości. - Czuję się bardzo dobrze. Przede wszystkim bardzo szczęśliwa, bo to jest wyjątkowy okres w życiu. (...) Też już jestem w takim momencie ciąży, że jestem pełna energii, sił, już zapomniałam o tych nieprzyjemnych momentach, które towarzyszą na początku ciąży - mówiła.

Chwilę później Hładki zapytał parę o to, czy poznali już płeć dziecka. Na twarzy Janachowskiej i Jabłońskiego pojawiło się wyraźne zawahanie. Para nie chciała zdradzać szczegółów. - My przygotowujemy się w najbliższej przyszłości do gender reveal, zastanawiamy się, jak ten temat ugryźć. Wszyscy robią fajerwerki związane z tym momentem, my nadal szukamy własnego sposobu na to, jak się tym podzielić - powiedziała tancerka.

Izabela Janachowska pokazała, jak jej syn zareagował na drugą ciążę. "Aż mi serce mięknie"

Fani Janachowskiej od dłuższego czasu dopytywali ją o reakcję syna na młodsze rodzeństwo. Tancerka postanowiła wrzucić na swój profil krótkie nagranie, na którym uwieczniła moment ujawnienia Chrisowi o drugiej ciąży. Chłopiec zareagował bardzo entuzjastycznie. "Aż mi serce mięknie, kiedy na to patrzę. Chris od dłuższego czasu wspominał, że marzy o młodszym rodzeństwie i kiedy wreszcie mogliśmy mu przekazać, że zostanie starszym bratem, tak wtedy zareagował" - pisała. Nagranie znajdziecie poniżej.