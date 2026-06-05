Grzegorz Skawiński od ponad czterdziestu lat nie schodzi ze sceny. Współtwórca największych przebojów zespołu Kombi (a od 2003 roku Kombii) przez lata skupiał uwagę fanów przede wszystkim na muzyce. Rzadko opowiadał o życiu poza sceną. Nie da się ukryć, że każde jego osobiste wyznanie budzi spore zainteresowanie. Tym razem muzyk wrócił do tematu, o który był pytany wielokrotnie - dlaczego nigdy nie zdecydował się na założenie własnej rodziny. Te słowa mogą zszokować.

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Dlaczego Grzegorz Skawiński nie założył rodziny? To może zszokować wszystkich

W wywiadzie z "Vivą!" artysta przyznał, że zdarza mu się zastanawiać nad tym, jak wyglądałoby jego życie, gdyby obrał inną drogę. Nie ukrywa jednak, że los napisał dla niego zupełnie inny scenariusz. "Żałuję. Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady. Ale to nie jest najważniejsze" - wyznał.

Skawiński podkreślił jednocześnie, że przez lata ogromną część swojej energii i emocji inwestował w muzykę oraz ludzi, których spotykał na swojej drodze. "Otaczanie się fajnymi ludźmi, przyjaciółmi. No i rozwijanie swojej pasji. Ja swoje uczucia ulokowałem właśnie w pracy i pasji" - zaznaczył. To właśnie scena i twórczość stały się dla niego najważniejszym życiowym osiągnięciem.

Grzegorz Skawiński nie ma własnych dzieci, ale ma dużo chrześniaków. Dba o wszystkie relacje

Choć nie doczekał się własnych dzieci, nie oznacza to, że w jego życiu zabrakło rodzinnych relacji. Wręcz przeciwnie. Muzyk jest ojcem chrzestnym aż pięciorga dzieci i stara się aktywnie uczestniczyć w ich życiu. "Mam pięcioro chrześniaków, dwoje z nich to już osoby dorosłe. Dużo tego, więc już wystarczy. Teraz przeszliśmy z chrześniakami i chrześnicą na inny poziom rozmowy, bo kiedy dzieciak ma już naście lat, rozmawiamy zupełnie inaczej" - mówił w wywiadzie. Dziś 71-letni artysta wciąż pozostaje aktywny zawodowo i nie zwalnia tempa. Skawiński ani myśli o zejściu ze sceny i zakończeniu kariery. ZOBACZ TEŻ: Grzegorz Skawiński zdradził, co działo się za zamkniętymi drzwiami jego domu. Horror