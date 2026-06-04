Iwona Cichosz-Yggeseth dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami" oraz dzięki "Leśniczówce". Od lat angażuje się także w działania na rzecz społeczności osób niesłyszących. Teraz w jej życiu nastąpił ważny przełom prywatny. Aktorka powitała na świecie kolejne dziecko i podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych.

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Iwona Cichosz-Yggeseth powitała na świecie syna. Zdradziła jego imię

Iwona Cichosz-Yggeseth opublikowała na Instagramie poruszający wpis, w którym poinformowała o narodzinach syna. Jak przekazała, chłopiec przyszedł w wyjątkowym dniu. "W dzień matki 26 maja przyszedł na świat nasz synek Felix. Najpiękniejszy prezent jaki mogłam dostać tego pięknego dnia" – napisała. Aktorka nie kryła wdzięczności wobec osób, które towarzyszyły jej podczas porodu. W poście podziękowała mężowi, prywatnej położnej, tłumaczce języka migowego oraz fotografce, które wspierały ją w tym wyjątkowym momencie.

"Rodziłam syna wśród wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierali w tym szczególnym momencie" – podkreśliła. Cichosz-Yggeseth zaznaczyła również, że cały poród przebiegł zgodnie z jej oczekiwaniami. – "Nie mogłam sobie wymarzyć lepszego porodu, za co jestem ogromnie wdzięczna" – dodała. Pod wpisem szybko pojawiły się gratulacje od fanów i znajomych. Internauci życzyli świeżo upieczonym rodzicom wszystkiego najlepszego, a wielu z nich zwracało uwagę na wyjątkową datę narodzin małego Felixa, który dołączył do rodzeństwa - Cichosz-Yggeseth oprócz malucha ma także syna i cókę.

Iwona Cichosz-Yggeseth cieszy się z narodzin syna razem z fanami. To jej napisali pod postem

Internauci są wyraźnie poruszeni wpisem aktorki. Widać to w komentarz pod zdjęciami ze szpitala. "Och, ależ mnie wzruszyło twoje szczęście, Iwonka! Dosłownie: najcudniejszy dar otrzymałaś, przyjęłaś i urodziłaś. Cieszę się ogromnie, że dostałaś tak bezcenne wsparcie i tak budujące wspomnienie, na całe życie. Tulcie się i najadajcie tymi chwilami, w swoich domowych pieleszach. Świat poczeka", "Wzrusz!", "Gratulacje", "Gratulacje i zdrówka dla wszystkich" - czytamy.