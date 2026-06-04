Jarosław Bieniuk od lat samodzielnie wychowuje trójkę dzieci, których doczekał się z Anną Przybylską. Choć rodzina stara się chronić swoją prywatność, od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje fanom bardziej osobiste momenty ze swojego życia. Tym razem okazją były 47. urodziny byłego piłkarza. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające życzenia od jego pociech.

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Dzieci Jarosława Bieniuka złożyły mu urocze życzenia. W sieci pojawiły się wzruszające kadry

Jarosław Bieniuk mógł liczyć na pociechy w wyjątkowym dniu. Oliwia Bieniuk opublikowała archiwalne zdjęcie z dzieciństwa. Na fotografii widać Jarosława Bieniuka relaksującego się w basenie, podczas gdy kilkuletnia córka z szerokim uśmiechem obejmuje go od tyłu. Do rodzinnego kadru dołączyła krótki, ale wymowny podpis: "Wszystkiego najlepszego TATO!!!".

Szymon również postanowił uczcić święto ojca. Na swoim profilu na InstaStories zamieścił fotografię z wyprawy na ryby. Nastolatek pozował obok taty na łodzi, nie kryjąc radości. Dodał krótki opis: "sto lat tata". Jan także nie zapomniał o ważnej dacie. Udostępnił urocze zdjęcie z ojcem podczas spaceru, dodając podpis: "Sto lat tatuś".

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Przypomnijmy, że Oliwia Bieniuk od kilku lat buduje własną pozycję w show-biznesie. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka ma na koncie udział w programach telewizyjnych, kampaniach reklamowych oraz współprace w mediach społecznościowych. Mimo rosnącej popularności wielokrotnie podkreślała, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa rodzina. W jednym z wywiadów opowiedziała także o wyjątkowej więzi, jaka łączy ją z ojcem.

– Ja się z tatą bardzo dobrze dogaduję. Czasami się kłócimy, wiadomo, bo tata się o mnie martwi, troszczy się i dba o mnie. Tak na co dzień mamy taką kumpelską relację (...) To jest chyba jedyna osoba, której mogę wszystko powiedzieć. Ja nie mam niczego do ukrycia (...) Jeżeli miałabym jakiś problem, albo coś by się stało, to pierwsza osoba, do której bym się zwróciła, to tata" – mówiła Oliwia Bieniuk w rozmowie z Pomponikiem.

Dzieci świętują urodziny BieniukaOtwórz galerię