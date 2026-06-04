Justyna Steczkowska od ponad trzech dekad należy do grona najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W tym czasie nie tylko rozwijała imponującą karierę artystyczną, ale także budowała życie rodzinne u boku Macieja Myszkowskiego. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: Leona, Stanisława i Heleny. O ile starsi synowie wokalistki od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się w mediach i realizują własne zawodowe pasje, o tyle najmłodsza córka przez lata pozostawała z dala od blasku fleszy. Artystka konsekwentnie chroniła jej prywatność, pokazując ją publicznie jedynie sporadycznie. Ostatnio jednak fani mogli ją zobaczyć.

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Helena Myszkowska ma już 13 lat. Pokazała się przed kamerą

W ostatnim czasie sytuacja nieco się zmieniła. Helena Myszkowska zdecydowała się na swój pierwszy samodzielny występ przed kamerą. Nastolatka udzieliła krótkiego wywiadu przy okazji rozpoczęcia leczenia ortodontycznego, a nagranie szybko zwróciło uwagę internautów. W komentarzach dominowały zachwyty nad jej naturalnością, swobodą wypowiedzi i urodą. Wielu obserwatorów od razu zaczęło porównywać 13-latkę do słynnej mamy, podkreślając, że podobieństwo między nimi jest coraz bardziej widoczne. Nie brakowało też opinii, że córka wokalistki doskonale odnajduje się przed kamerą i zaskakuje dojrzałością, mimo młodego wieku. "Prześliczna dziewczynka", "Piękna jak mamusia", "Cudowna" - czytamy w komentarzach.

Debiut Heleny Myszkowskiej przed kamerą. Fani nie kryją zachwytu

Nie da się ukryć, że dotychczas to przede wszystkim synowie Steczkowskiej przyciągali uwagę mediów. Leon Myszkowski od lat związany jest z branżą muzyczną i wspiera mamę również od strony zawodowej, pełniąc funkcję jej menedżera. Z kolei Stanisław rozwija się w zupełnie innym kierunku, koncentrując się na gastronomii i planując dalszą edukację w tej dziedzinie. Helena pozostawała nieco na uboczu, choć już jako niemowlę pojawiła się wraz z mamą na okładce jednego z magazynów. Dziś wydaje się jednak, że również ona zaczyna oswajać się z obecnością w mediach. Po debiutanckim występie wielu fanów Justyny Steczkowskiej nie ma wątpliwości, że najmłodsza córka gwiazdy może jeszcze nieraz znaleźć się w centrum zainteresowania mediów. Spodziewaliście się tego?