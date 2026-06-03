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Natasza Urbańska pochwaliła się córką. 17-latka skradła uwagę fanów. "Cała mama"

Dzień Dziecka stał się dla wielu gwiazd okazją do pokazania rodzinnych kadrów. Do tego grona dołączyła również Natasza Urbańska, która opublikowała wyjątkowe zdjęcie ze swoją córką. Fotografia błyskawicznie przyciągnęła uwagę internautów.
Natasza Urbańska pochwaliła się córką. 17-latka skradła uwagę fanów. 'Cała mama'
KAPiF

Profile gwiazd w mediach społecznościowych w ostatnich dniach wypełniły się rodzinnymi fotografiami publikowanymi przez znane osoby z okazji Dnia Dziecka. Wśród nich znalazła się także Natasza Urbańska, która postanowiła podzielić się z obserwatorami kadrem ze swoją córką Kaliną. Artystka zamieściła wspólne zdjęcie i opatrzyła je krótkim, ale wymownym podpisem. "Bezpretensjonalna i do tego urocza - moja córka" - napisała. Publikacja szybko przyciągnęła uwagę fanów, którzy nie szczędzili komplementów zarówno mamie, jak i 17-latce.

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Natasza Urbańska opublikowała zdjęcie z nastoletnią córką i się zaczęło. Fani są zaskoczeni podobieństwem

Pod wspólną fotografią Nataszy i Kaliny niemal natychmiast zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów zwracało uwagę przede wszystkim na niezwykłe podobieństwo Kaliny do znanej mamy. W sieci można było przeczytać mnóstwo pozytywnych słów zachwyconych fanów. "Piękny uśmiech jak mamy", "Już myślałem, że to zdjęcie AI typu 'ja z teraz z sobą z kiedyś'", Cała mama!", "Cudne dziewczyny", "Przepiękne jesteście", "Kopia mamy", "Podobieństwo jest uderzające" - czytamy pod postem. Komentujący podkreślali nie tylko urodę 17-latki, ale także jej naturalność. Nie zabrakło również opinii, że córka Nataszy z roku na rok coraz bardziej przypomina artystkę z czasów młodości. Co o tym sądzicie, jest w tym ziarno prawdy?

Czym zajmuje się Kalina Józefowicz? Poszła w ślady znanych rodziców

Kalina Józefowicz od najmłodszych lat wychowuje się w otoczeniu sztuki i sceny. Nic więc dziwnego, że stopniowo zaczyna podążać ścieżką wyznaczoną przez swoich rodziców. Nastolatka ma już za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe związane z Teatrem Buffo, którym od lat kieruje Janusz Józefowicz. Jej pojawienie się w zespole wzbudziło swego czasu spore zainteresowanie mediów, jednak Natasza Urbańska stanowczo podkreślała, że córka zapracowała na swoją szansę. "Pracowała ciężko i zasłużyła sobie na to" - tłumaczyła w wywiadzie z Pomponikiem. Więcej na temat jej sukcesów przeczytacie TUTAJ.

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