Profile gwiazd w mediach społecznościowych w ostatnich dniach wypełniły się rodzinnymi fotografiami publikowanymi przez znane osoby z okazji Dnia Dziecka. Wśród nich znalazła się także Natasza Urbańska, która postanowiła podzielić się z obserwatorami kadrem ze swoją córką Kaliną. Artystka zamieściła wspólne zdjęcie i opatrzyła je krótkim, ale wymownym podpisem. "Bezpretensjonalna i do tego urocza - moja córka" - napisała. Publikacja szybko przyciągnęła uwagę fanów, którzy nie szczędzili komplementów zarówno mamie, jak i 17-latce.

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Natasza Urbańska opublikowała zdjęcie z nastoletnią córką i się zaczęło. Fani są zaskoczeni podobieństwem

Pod wspólną fotografią Nataszy i Kaliny niemal natychmiast zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów zwracało uwagę przede wszystkim na niezwykłe podobieństwo Kaliny do znanej mamy. W sieci można było przeczytać mnóstwo pozytywnych słów zachwyconych fanów. "Piękny uśmiech jak mamy", "Już myślałem, że to zdjęcie AI typu 'ja z teraz z sobą z kiedyś'", Cała mama!", "Cudne dziewczyny", "Przepiękne jesteście", "Kopia mamy", "Podobieństwo jest uderzające" - czytamy pod postem. Komentujący podkreślali nie tylko urodę 17-latki, ale także jej naturalność. Nie zabrakło również opinii, że córka Nataszy z roku na rok coraz bardziej przypomina artystkę z czasów młodości. Co o tym sądzicie, jest w tym ziarno prawdy?

Czym zajmuje się Kalina Józefowicz? Poszła w ślady znanych rodziców

Kalina Józefowicz od najmłodszych lat wychowuje się w otoczeniu sztuki i sceny. Nic więc dziwnego, że stopniowo zaczyna podążać ścieżką wyznaczoną przez swoich rodziców. Nastolatka ma już za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe związane z Teatrem Buffo, którym od lat kieruje Janusz Józefowicz. Jej pojawienie się w zespole wzbudziło swego czasu spore zainteresowanie mediów, jednak Natasza Urbańska stanowczo podkreślała, że córka zapracowała na swoją szansę. "Pracowała ciężko i zasłużyła sobie na to" - tłumaczyła w wywiadzie z Pomponikiem. Więcej na temat jej sukcesów przeczytacie TUTAJ.

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