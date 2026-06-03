W połowie maja Izabela Janachowska przekazała swoim obserwatorom wyjątkową wiadomość. Prezenterka i jej mąż Krzysztof Jabłoński poinformowali, że już wkrótce na świat przyjdzie ich druga pociecha. Radosną nowinę ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując rodzinne nagranie. "Czekamy na ciebie" - napisała wówczas Janachowska. Para wychowuje już syna Christophera Alexandra, który przyszedł na świat w 2019 roku. Wszystko wskazuje na to, że chłopiec również z niecierpliwością wyczekuje nowego członka rodziny.

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Izabela Janachowska pokazała ciążowe krągłości. Urocza reakcja syna

Izabela Janachowska pokazała na InstaStories kilka ujęć z rodzinnego wypoczynku. Na jednym z nagrań prezenterka spaceruje w dopasowanym stroju, który podkreśla jej zaokrąglony brzuch. Na kolejnej fotografii pozuje w jasnej stylizacji, a obok niej stoi syn. To właśnie ten kadr szczególnie zwrócił uwagę fanów. Chłopiec z szerokim uśmiechem wskazuje dłonią na ciążowy brzuszek mamy, co można odebrać jako wyjątkowo czuły i symboliczny moment. Sama Janachowska wygląda na zrelaksowaną i szczęśliwą. Urocze kadry nie potrzebowały żadnego podpisu. Co sądzicie o takich osobistych fotografiach?

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Izabela Janachowska w takich okolicznościach poinformowała męża o ciąży. "To był prezent"

Niedawno Janachowska opowiedziała także więcej o początkach swojej drugiej ciąży podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie". Przyznała, że tym razem zdecydowała się zachować wiadomość dla siebie znacznie dłużej niż przy pierwszym dziecku. - Mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży bardzo mocno od początku przechodziliśmy przez to razem. (...) Pomyślałam sobie, że odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, nie chciałam go wciągać w niepewną sytuację, bo mieliśmy różne problemy - wyznała. Jak później zdradziła, Krzysztof Jabłoński poznał prawdę dopiero w czwartym miesiącu. - To będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny - dodała. Dziś celebrytka chętnie dzieli się kolejnymi kadrami z tego wyjątkowego okresu.