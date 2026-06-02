2 stycznia Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy ogłosili, że spodziewają się dziecka. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" - pisali wówczas. Z kolei 2 czerwca posłanka i zarazem żona astronauty pochwaliła się na Instagramie i na Facebooku, że urodziła syna.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski zostali rodzicami

"Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn" - napisała Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyła urocze zdjęcie, na którym widać dłoń niemowlaka otoczona dłońmi rodziców. Szczęśliwa mama nie pokazała przy tym wizerunku pociechy.

Pod wpisem szybko pojawiło sie wiele komentarzy z gratulacjami dla szcześliwycyh rodziców i życzenia dla malucha. "Gratulacje dla rodziców i maleństwa! Ale prezent na Dzień Matki! Najwspanialszy!", "Wszystkiego najcudowniejszego", "Niech sięga gwiazd i wyżej", "Gratulacje! Niech rośnie zdrowo" - pisali. Redakcja Plotka również gratuluje i dołącza się do tych życzeń.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pobrali się w tajemnicy

Latem 2024 roku zakochani zaręczyli się w Teksasie, a 2 stycznia 2025 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ceremonia, której udzieliła prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska, odbyła się w ścisłej tajemnicy, w związku z decyzją pary, która chciała zachować intymność w tym szczególnym dniu. - Nasze życia zmieniły się w bardzo podobny sposób w tym samym czasie. Ja z pracowniczki humanitarnej stałam się posłanką na Sejm, a Sławosz z naukowca i inżyniera stał się członkiem Europejskiego Korpusu Astronautów i został wybrany do wielkiej misji, która za chwilę przyjdzie. Wcześniej byliśmy przede wszystkim Olą i Sławoszem, Łodzianami i osobami bardzo prywatnymi. Chcieliśmy uszanować nasze uczucie i pielęgnować je w ciszy - wyznała Uznańska-Wiśniewska podczas rozmowy na kanapach śniadaniówki Polsatu.