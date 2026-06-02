Powrót na stronę główną

Uznańska-Wiśniewska urodziła. Pokazała zdjęcie z dzieckiem i zdradziła płeć

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski zostali rodzicami. Posłanka pokazała urocze zdjęcie z dzieckiem.
Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy
Fot. KAPIF

2 stycznia Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy ogłosili, że spodziewają się dziecka. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" - pisali wówczas. Z kolei 2 czerwca posłanka i zarazem żona astronauty pochwaliła się na Instagramie i na Facebooku, że urodziła syna. 

Zobacz wideo Tak Szczęśni wychowują Liama. Oto grafik przyszłego gwiazdora futbolu

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski zostali rodzicami

"Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn" - napisała Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyła urocze zdjęcie, na którym widać dłoń niemowlaka otoczona dłońmi rodziców. Szczęśliwa mama nie pokazała przy tym wizerunku pociechy. 

Pod wpisem szybko pojawiło sie wiele komentarzy z gratulacjami dla szcześliwycyh rodziców i życzenia dla malucha. "Gratulacje dla rodziców i maleństwa! Ale prezent na Dzień Matki! Najwspanialszy!", "Wszystkiego najcudowniejszego", "Niech sięga gwiazd i wyżej", "Gratulacje! Niech rośnie zdrowo" - pisali. Redakcja Plotka również gratuluje i dołącza się do tych życzeń. 

 

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pobrali się w tajemnicy

Latem 2024 roku zakochani zaręczyli się w Teksasie, a 2 stycznia 2025 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ceremonia, której udzieliła prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska, odbyła się w ścisłej tajemnicy, w związku z decyzją pary, która chciała zachować intymność w tym szczególnym dniu. - Nasze życia zmieniły się w bardzo podobny sposób w tym samym czasie. Ja z pracowniczki humanitarnej stałam się posłanką na Sejm, a Sławosz z naukowca i inżyniera stał się członkiem Europejskiego Korpusu Astronautów i został wybrany do wielkiej misji, która za chwilę przyjdzie. Wcześniej byliśmy przede wszystkim Olą i Sławoszem, Łodzianami i osobami bardzo prywatnymi. Chcieliśmy uszanować nasze uczucie i pielęgnować je w ciszy - wyznała Uznańska-Wiśniewska podczas rozmowy na kanapach śniadaniówki Polsatu.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/13 Zacznijmy od absolutnego klasyka. Ten kadr bez wątpienia pochodzi z filmu:

Rozpoznasz te filmy z czasów PRL-u po jednym kadrze? Rozwiąż quiz i pobij średnią 11/13 punktów!
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji