Maja Ostaszewska jest aktorką z imponującą filmografią, która zachwyca zarówno w kinie, jak i na deskach teatralnych. Gwiazda od lat lat jest związana z operatorem filmowym i scenarzystą Michałem Englertem. Para doczekała się dwoje dzieci - syna Franciszka, który przyszedł na świat w 2007 roku oraz córki Janiny, która urodziła się dwa lata później. Aktorka niechętnie mówi w wywiadach o dzieciach, a w mediach społecznościowych stara się nie pokazywać ich wizerunków. Teraz zrobiła jednak mały wyjątek.

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Maja Ostaszewska pokazała zdjęcia syna i córki

1 czerwca, a więc w Dzień Dziecka, Maja Ostaszewska podzieliła się z fanami wyjątkowymi fotografiami. Opublikowała bowiem dwa zdjęcia, których bohaterami są jej dzieci. Jeden z kadrów wyraźnie jest archiwalny i przedstawia kilkuletnich wówczas Franciszka i Janinę. Na drugim ze zdjęć rodzeństwo idzie leśną ścieżką w jednym kierunku. To co zwraca uwagę to wpis, jaki Ostaszewska opatrzyła oba ujęcia.

Moje najukochańsze istoty. Wszystkim dzieciom tym małym i dużym - bezpiecznego świata

- napisała aktorka.

Przypomnijmy, że Ostaszewska pokazała się z synem w 2024 roku, gdy zabrała go na galę Orłów i wielu oceniło, że Franciszek jest podobny do znanej mamy. W 2025 roku z kolei gwiazda zamieściła na InstaStories zdjęcie ze starszą z pociech w samochodzie, zdradzając, że Franek jest już po maturach.

Maja Ostaszewska i jej dzieci. ZDJĘCIAOtwórz galerię

Maja Ostaszewska o rozmowach z córką

W 2021 roku aktorka opublikowała na Instagramie przejmujący wpis, w którym opisała, jakie relacje łączą ją z córką. "Każdego dnia staram się przekazać mojej córce, żeby podążała za własnymi marzeniami. Rozwijała własne pasje. Była świadoma swoich mocnych stron i rozwijała je, dawała sobie prawo do poszukiwań i błędów. Żeby była wolna od zaspokajania cudzych wyobrażeń na jej temat. W kwestii wyglądu, sposobu życia, drogi, którą wybierze" - mogliśmy przeczytać.

Na tym jednak wpis aktorki się nie zakończył. "Opowiadam jej o kobiecości, jej sile i tak wielu wspaniałych aspektach. Kupuję jej książki stosowne do wieku dotyczące cielesności, rozmawiamy o tym. Opowiadam jej o feminizmie, który dąży do równouprawnienia. Jest mądrą, empatyczną, niezwykle wrażliwą dziewczynką z własnym zdaniem i ciekawością świata. Wolność, wrażliwość, otwartość na innych, odwaga i niezależność to ważne dla nas cechy" - podkreślała.