Izabela Janachowska poinformowała w połowie maja, iż spodziewa się drugiego dziecka. "Czekamy na ciebie" - napisała w mediach społecznościowych, zamieszczając wzruszające nagranie z mężem Krzysztofem Jabłońskim. Para wspólnie wychowuje już syna Christophera Alexandra, który przyszedł na świat w 2019 roku. Teraz dumna mama pokazała, jak chłopiec zareagował na wiadomość o jej drugiej ciąży.

"Aż mi serce mięknie, kiedy na to patrzę. Chris od dłuższego czasu wspominał, że marzy o młodszym rodzeństwie i kiedy wreszcie mogliśmy mu przekazać, że zostanie starszym bratem, tak wtedy zareagował" - napisała pod najnowszym wpisem w mediach społecznościowych Janachowska. Gwiazda postanowiła podzielić się nagraniem, na którym widzimy, jak wraz z mężem informują siedmiolatka o tym, że zostanie starszym bratem.

Na filmiku Chris otwiera czerwone pudełko w kształcie serca i wyciąga z niego buciki, smoczek oraz śpioszki dla niemowlęcia. Chłopiec od razu zrozumiał, co to oznacza. Z jego twarzy nie znikał uśmiech, gdy zaczął dopytywać rodziców o szczegóły. Komentujący internauci nie kryją, że post Janachowskiej bardzo ich wzruszył. "Jakie to wzruszające. Cudowna reakcja. Wspaniały, mądry mały mężczyzna. Będzie też takim super starszym bratem" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Janachowska pojawiła się również niedawno w "Pytaniu na śniadanie", gdzie postanowiła opowiedzieć więcej na temat ciąży. Wyznała, że przez pierwsze miesiące postanowiła zwlekać z informowaniem męża o niej. - Mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży bardzo mocno od początku przechodziliśmy przez to razem. (...) Pomyślałam sobie, że odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, nie chciałam go wciągać w niepewną sytuację, bo mieliśmy różne problemy - skomentowała gwiazda.

Jabłoński dowiedział się o wszystkim w czwartym miesiącu. - To będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny - dodała w programie Janachowska.