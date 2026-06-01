W ostatnich dniach w rodzinie Elizy Trybały nie brakowało powodów do świętowania. Jej córka Kornelia przystąpiła do pierwszej komunii świętej, a dumna mama postanowiła podzielić się z obserwatorami fragmentami tej wyjątkowej uroczystości. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu można zobaczyć dziewczynkę rozpakowującą otrzymane podarunki. Wśród licznych paczek i toreb znalazł się między innymi smartfon, którego cena może sięgać około 1400 złotych. To właśnie ten prezent przyciągnął największą uwagę internautów.

Córka Elizy Trybały przystąpiła do komunii świętej. Co dostała w prezencie?

Przy okazji relacjonowania rodzinnego wydarzenia influencerka odniosła się także do tematu pieniędzy wręczanych dzieciom podczas komunii. Jak wyjaśniła, w jej domu obowiązuje zasada, zgodnie z którą wszystkie środki trafiają bezpośrednio do dzieci. "A i moje dzieci nie zapytają mnie nigdy: gdzie są moje pieniądze z komunii? Bo wszystko idzie do ich skarbonki" - napisała na nagraniu na InstaStories.

To nie pierwszy raz, gdy Trybała pokazuje w sieci rodzinne uroczystości związane z komunią. Jak co roku, temat komunijnych upominków wywołuje gorące dyskusje. Dla jednych smartfony i elektronika są już naturalnym elementem takich uroczystości, inni z kolei uważają, że coraz bardziej przesłaniają duchowy wymiar wydarzenia. "Komunia to teraz pokazówka", "Później dziwimy się dziecku, że ono chce więcej i więcej" - czytamy. Po której stronie jesteście?

Komunijne prezenty to przesada? To nie wszystko. Nie zabrakło też komentarzy co do ubioru

Komunia córki Elizy Trybały odbiła się szerokim echem nie tylko za sprawą prezentów. Wcześniej sporo emocji wzbudziła również stylizacja celebrytki. Gwiazda postawiła na krótką białą sukienkę z efektownym trenem i wysokie sandały na obcasie, czym wywołała lawinę komentarzy w sieci. Część internautów uznała, że taki wybór nie pasuje do charakteru uroczystości, a szczególne kontrowersje wzbudził sam kolor kreacji. "Świat się kończy", "W komunii nie o to chodzi", "Nie wiem, czemu matka też jak do komunii" - czytamy. Trybała nie zamierzała jednak tłumaczyć się krytykom. Na zarzuty odpowiedziała krótko i dosadnie. "Bo matka też chciała wyglądać ładnie" - skwitowała. Celebrytka podkreślała również, że wybrała dokładnie taką stylizację, o jakiej marzyła.