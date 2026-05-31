Colin Farrell to ceniony aktor, który znany jest z ról w takich produkcjach jak: "Pingwin", "Duchy Duchy Inisherin" i "Dżentelmeni". W Polsce kojarzony jest również ze związku z Alicją Bachledą-Curuś, z którą doczekał się syna - 16-letniego Henry'ego Tadeusza. Para dziś nie jest już razem, ale ze względu na dobro pociechy utrzymuje dobre relacje. Irlandzki aktor ma również z modelką Kim Bordenave 22-letniego syna Jamesa. Choruje on na rzadkie schorzenie - zespół Angelmana. To właśnie z tego powodu gwiazdor założył Colin Farrell Foundation.

James miał kilka lat, gdy usłyszał diagnozę - zespół Angelmana. Rzadkie zaburzenie neurogenetyczne dotyka jedną osobę na 15 tys. Przyczyną schorzenia jest mutacja lub brak genu UBE3A na 15. chromosomie. Choroba objawia się już w pierwszym roku życia dziecka, które nie raczkuje ani nie gaworzy. Diagnoza stawiana jest najczęściej pomiędzy trzecim a siódmym rokiem życia. Zespół Angelmana wiąże się nie tylko z niepełnosprawnością intelektualną. U chorych pojawiają się problemy z koordynacją ruchową oraz trudności z komunikacją. Syn aktora nie mówi i potrzebuje pomocy przy codziennych czynnościach, takich jak mycie się czy ubieranie. Na chorobę nie ma lekarstwa, ale leczeniem można łagodzić jej objawy.

Colin Farrell zdecydował się na zapewnienie synowi opieki w specjalistycznym ośrodku. - Niektórzy rodzice chcą sami opiekować się swoim dzieckiem i to szanuję. (...) To byłby mój horror - mój największy lęk to, co by się stało, gdybym jutro dostał zawału lub Kim miała wypadek samochodowy i nagle by nas zabrakło? - przyznał w rozmowie z magazynem "Candis".

W 2024 roku aktor zdecydował się założyć Colin Farrell Foundation. Fundacja ma wspierać dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez rzecznictwo, edukację oraz innowacyjne programy. - Od lat chciałem zrobić coś, co zapewniłoby rodzinom dzieci z niepełnosprawnościami szansę na większe wsparcie. James i osoby podobne do niego zasługują na większą samodzielność oraz poczucie przynależności do wspólnoty - podkreślał gwiazdor.