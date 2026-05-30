Przyjęło się, że 18. urodziny świętowane są najczęściej z dużym rozmachem. To ważne święto dla nastolatków, którzy tym samym wchodzą w dorosłość. Już niedługo córka Izabeli Macudzińskiej będzie miała szansę bawić się na swojej urodzinowej imprezie. Okazuje się, że mama przygotowała dla niej wydarzenie z rozmachem. Już wiadomo, co Eliza otrzyma w prezencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Piotrem Kędzierskim: Wspomnienia z urodzin i anegdoty o Norbim

Izabela Macudzińska przygotowuje 18. urodziny córki. Będzie to impreza z rozmachem

Córka Izabeli Macudzińskiej już może mówić o popularności. Była częścią projektu Teenz i dziś może liczyć na spore zainteresowanie mediów. W sieci również obserwują ją setki tysięcy internautów. Już niedługo nastolatka doczeka się imprezy z prawdziwego zdarzenia. Izabela Macudzińska wyjawiła w rozmowie z Party, jak będzie wyglądać urodziny Elizy.

Okazuje się, że wydarzenie odbędzie się w Pałacu Jaśminowym, w którym przed laty celebrytka organizowała własny ślub. Nie zabraknie tematu przewodniego. - Nam się podoba to miejsce, więc będzie miała w klimacie morskim, bo ona kocha po prostu kolor niebieski, kocha surfowanie i takie rzeczy, więc w takim klimacie będzie jej osiemnastka.(...) W Pałacu Jaśminowym - wyjawiła Macudzińska. Impreza będzie "na 100 osób", a sama celebrytka zaczęła porównywać wydarzenie do "małego wesela".

Gwiazda programów TTV ujawniła również, że na Elizę czeka nie tylko szampańska zabawa, ale również wyjątkowy prezent. Dziennikarka zapytała Macudzińską, czy córka dostanie mieszkanie. - Samochód dostaje - przekazała, dodając, że będzie to auto, które wymarzyła sobie jej pociecha.

Izabela Macudzińska o karierze medialnej córki. Wspomniała o hejcie

W rozmowie z Plejadą celebrytka przyznała, że Eliza była przygotowywana do tego, by robić karierę w mediach. - Elizka już tak naprawdę od dziecka była przygotowywana, bo miała osiem lat, jak weszła w ten świat telewizji, mediów i wszystkiego. Od dziecka była na to skazana. Początki, gdzie była taką nastolatką, miała 13-14 lat, były gorsze, niż teraz. Teraz już jest okej i ma wszystko poukładane w głowie - mówiła Macudzińska.

Podkreśliła, że jej córka wie, by nie przejmować się hejtem. - Elizka wie o tym, żeby się nie przejmować hejtem, bo prawda jest taka, że ten hejt musi być. On też powoduje, że jesteśmy też na topie. Ale nie ma co się przejmować ludźmi, którzy tak naprawdę nic jej w życiu nie dają. Mówię jej: "Myśl pozytywnie, brnij do przodu. Masz cudownych ludzi wokół i nie bierz do siebie tego, co inni mówią, jeżeli mówią źle" - komentowała.