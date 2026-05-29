Brad Pitt rozwiódł się z Angeliną Jolie w 2019 roku, jednak o kulisach ich rozstania mówi się w Hollywood do dziś. Byli małżonkowie przez lata toczyli głośne spory, a ich związek coraz częściej przedstawiano jako daleki od ideału. W cieniu konfliktu znaleźli się także ich potomkowie, z których część zaczęła dystansować się od ojca. Szczególną uwagę od lat przyciąga Maddox, najstarszy syn pary, którego relacje z Pittem mają pozostawać wyjątkowo napięte. Przypomnijmy, że w ostatnich latach kilkoro dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta zaczęło publicznie posługiwać się wyłącznie nazwiskiem matki. Na taki krok zdecydowały się m.in. Shiloh, Zahara i Vivienne.

Brad Pitt nie może liczyć na poprawę relacji. Maddox od dawna wysyłał jasne sygnały

O napiętych relacjach Maddoxa i Brada Pitta mówi się od lat. Najstarszy syn aktora już wcześniej dawał do zrozumienia, że nie chce być kojarzony z ojcem – zwrócono na to uwagę m.in. przy okazji filmu "Couture", gdzie w napisach końcowych został wymieniony bez nazwiska Pitt. Teraz, jak informuje "Daily Mail", 24-latek postanowił pójść o krok dalej i formalnie usunąć nazwisko ojca ze swoich danych osobowych. Po zmianie ma posługiwać się nazwiskiem Maddox Chivan Jolie, a w dokumentach jako uzasadnienie podał jedynie "sprawy osobiste".

Przypomnijmy, że Maddox trafił do rodziny Angeliny Jolie w 2002 roku, kiedy aktorka adoptowała go z sierocińca w Kambodży. Trzy lata później, już po rozpoczęciu związku z Jolie, adopcję chłopca sformalizował również Brad Pitt. W następnych latach para stworzyła jedną z najsłynniejszych rodzin w Hollywood. Do Maddoxa dołączyła adoptowana z Etiopii Zahara, następnie na świat przyszła Shiloh, a później rodzina powiększyła się jeszcze o adoptowanego z Wietnamu Paxa oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne.

Jennifer Aniston wróciła do pamiętnego spotkania z Jolie. Los okazał się przewrotny

Choć Angelina Jolie rzadko wraca publicznie do relacji z Bradem Pittem, Jennifer Aniston nie ukrywa swoich wspomnień z czasów, kiedy była blisko z gwiazdorem. W rozmowie z "Vanity Fair" opowiedziała o spotkaniu z Jolie w 2004 roku, gdy aktorka rozpoczynała pracę z Pittem na planie filmu "Pan i Pani Smith".

Aniston przyznała, że osobiście przywitała Jolie, mówiąc: "Brad naprawdę nie może się doczekać współpracy z tobą. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić!". Nie przypuszczała wtedy, że znajomość, która narodzi się na planie, doprowadzi do rozpadu jej małżeństwa. Mimo to do dziś podkreśla, że nie żałuje związku z Pittem.