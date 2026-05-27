26 maja w Dzień Matki wiele gwiazd zwracało się do swoich mam, składając im życzenia, ale i pisząc o swoim macierzyństwie. Do tego grona dołączyła też Katarzyna Cerekwicka, która po raz pierwszy ujawniła, że została mamą - urodziła syna. W pełnym emocji wpisie wspomniała o nowej roli, którą teraz pełni i zwróciła się również do swojej mamy.

Katarzyna Cerekwicka została mamą! "Teraz naprawdę rozumiem"

Katarzyna Cerekwicka zaskoczyła swoich fanów, publikując na Instagramie zdjęcie z niemowlakiem. Na fotografii artystka czule wpatruje się w swoje dziecko, które leży w jej ramionach i ma zasłoniętą twarz białym emotikonem serca. Katarzyna Cerekwicka nie pokazała więc twarzy swojego dziecka i nie zdradziła jego imienia. Ujawniła za to, że jest to syn. "'Jak tam mamuśka? Dziś masz swoje święto. Cudownie jest, prawda? Syneczka zawsze będziesz kochała. Teraz jest malutki, później urośnie, a Twoja miłość zostanie na zawsze…'. Takiego smsa dostałam dziś rano od mojej mamy. Jak zwykle mnie wzruszyła. To właśnie z nią od zawsze dzielę swoje troski, radości i najważniejsze momenty życia. I chyba dopiero teraz naprawdę rozumiem, co miała na myśli przez wszystkie te lata, mówiąc, że dziecko to największy cud" - zaczęła swój wpis Katarzyna Cerekwicka.

W dalszej części wokalistka przyznała, jak wpływa na nią macierzyństwo. Nie spodziewała się tego wcześniej. "Nie sądziłam, że istnieją we mnie tak ogromne pokłady troski, czułości, cierpliwości i spokoju. A uśmiech mojego dziecka będzie potrafił zatrzymać cały świat i sprawić, że wszystko inne na chwilę przestanie mieć znaczenie. Macierzyństwo to najpiękniejsza przygoda mojego życia. Pełna miłości wzruszeń i szczęścia, którego nie da się opisać słowami. Mamo… teraz już rozumiem. Kocham Cię" - podsumowała.

Fani i znajomi gratulują Katarzynie Cerekwickiej

Pod wpisem Katarzyny Cerekwickiej posypały się komentarze od fanów i znanych znajomych. "Kasia... Z całego serca gratuluję" - napisała Anna Karwan. "Tulę was" - napisała dziennikarka Anna Lewandowska. "Cudo cudo cudo" - napisała Marzena Rogalska. Z kolei Ewelina Lisowska zostawiła emotikon czerwonego serca.

"Gdy zobaczyłam na świątecznym koncercie panią na scenie, to się prawie popłakałam ze wzruszenia, widząc, że czeka pani na swój mały cały świat. Gratulacje!", "Kasia, nie ma lepiej", "Najpiękniejsza rola świata mama. Pani Kasiu, gratuluję, niech się zdrowo chowa" - pisali fani. Plotek również dołącza się do gratulacji!