Izabela Janachowska już jakiś czas temu ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Prezenterka mówiła o ciąży zarówno w mediach społecznościowych, jak i podczas telewizyjnych występów, chętnie dzieląc się z fanami swoim szczęściem. Gwiazda nie ukrywa, że to wyjątkowy czas dla całej rodziny. Teraz pokazała również, jak do nowej roli przygotowuje się jej syn Christopher Alexander, którego zabrała ze sobą do gabinetu lekarskiego na badanie USG.

Izabela Janachowska w kolejnej ciąży. Pokazała podekscytowanego syna

Z okazji Dnia Matki Izabela Janachowska opublikowała wyjątkowo osobisty wpis, do którego dołączyła nagranie z badania USG. Widać na nim wyraźnie podekscytowanego i uśmiechniętego Christophera Alexandra, który z ogromnym zainteresowaniem uczestniczył w ważnej chwili dla całej rodziny. "Spośród wszystkich ról w życiu, tę kocham najbardziej - bycie waszą mamą. Dzień Matki. Ten dzień zachowam w pamięci na zawsze" - napisała Janachowska na Instagramie.

Pod najnowszą rolką nie zabrakło komentarzy poruszonych internautów. "Najpiękniejsze momenty", "Najpiękniejszy moment w ciąży, słuchać bicia serca", "Ten dźwięk małego serduszka! Pięknego dnia dla was, mamusiu", "To jest najpiękniejszy dźwięk na świecie", "Piękne uczucie słyszeć bicie serca maluszka. Brat jaki przejęty, cudowny jest. Za rok już będzie podwójne świętowanie dnia matki" - czytamy na Instagramie.

Izabela Janachowska przechodzi wyjątkowy czas. Długo ukrywała ciążę przed Jabłońskim

Prezenterka zdradziła w "Pytaniu na śniadanie", że przez długi czas ukrywała drugą ciążę nawet przed swoim mężem. Jak wyjaśniła, decyzja była związana z trudnymi doświadczeniami, które para miała w przeszłości, dlatego chciała poczekać, aż sytuacja będzie całkowicie bezpieczna i pewna.

Janachowska przyznała, że tym razem przeżywała pierwsze miesiące ciąży sama, nie angażując od razu partnera. O szczęśliwej nowinie poinformowała go dopiero w czwartym miesiącu ciąży, przygotowując z tej okazji wyjątkową niespodziankę wielkanocną. Celebrytka wysłała ukochanemu specjalnie przygotowaną grafikę na telefon, w ten sposób przekazując mu wiadomość o powiększeniu rodziny.