Marta i Karol Nawroccy doczekali się wspólnie dwójki dzieci - syna Antoniego i córki Katarzyny. Para wychowuje jednak również syna pierwszej damy z poprzedniego związku, dorosłego już Daniela. Z okazji Dnia Matki chłopak pamiętał, by złożyć swojej mamie życzenia. Opublikował przy tym w mediach społecznościowych ich wspólne, archiwalne zdjęcie.

"Mama zawsze numer jeden" - napisał pod wspominaną fotografią młody Nawrocki, oznaczając przy tym profil pierwszej damy. Na zdjęciu widzimy mamę z synem, pozujących zabawnie przed obiektywem. Możemy dostrzec, że kadr został wykonany najprawdopodobniej przy okazji 18. urodzin Daniela, a więc pięć lat temu (przypomnijmy, że aktualnie syn pierwszej damy ma 23 lata). W tle widać balon, a Nawrocka z najstarszą pociechą są ubrani nieco elegancko.

Pod zdjęciem prędko zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy Daniela nie kryli, że bardzo spodobała im się fotografia, która pokazała, jak Nawrocka wyglądała kilka lat temu, zanim została też pierwszą damą. "Piękna mama i wspaniały syn!", "Ma pan bardzo fajną mamę", "Cudowne" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.

Przypomnijmy, że sama Marta Nawrocka również chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu często możemy zobaczyć nowe zdjęcia, za sprawą których pierwsza dama m.in. pokazuje, jak pełni swoje obowiązki. Od czasu do czasu żona prezydenta dzieli się także bardziej osobistymi kadrami. Stało się tak też w Dzień Matki. Nawrocka udostępniła na InstaStories czarno-białe zdjęcie, na którym będąc małym dzieckiem, siedzi na kolanach swojej mamy, która zakłada jej buty. Nie zdobyła się przy tym na obszerny opis. Opatrzyła kadr tylko jednym słowem - "mama". Przyglądając się fotografii, możemy stwierdzić, że Nawrocka jest niezwykle podobna do swojej rodzicielki i odziedziczyła po niej urodę. Wspominane zdjęcie znajdziecie w artykule: "Marta Nawrocka zamieściła prywatny kadr z mamą. Podobieństwo jest uderzające".