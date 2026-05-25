Dorota Szelągowska to jedna z najpopularniejszych polskich projektantek wnętrz i osobowości telewizyjnych. Jest mamą dwójki dzieci i sporo wiadomo o jej synu Antonim, który rozwija się jako aktor oraz coraz śmielej pojawia się w mediach. Tym razem to właśnie on został bohaterem najnowszej rolki opublikowanej przez celebrytkę na Instagramie. Nagranie rozbawiło fanów.
"Czy ktoś ma doświadczenie z dziećmi powyżej 25. roku życia? Dorastają kiedyś?" - napisała Szelągowska w opisie najnowszej rolki. Okazuje się, że projektantka wnętrz ma w domu pokaźną kolekcję książek, którą poukładała według kolorów. Jej syn niespodziewanie postanowił zrobić "porządki" i poprzekładał lektury, co wyraźnie zdenerwowało jego mamę. - Antek, wydziedziczę cię! - zaznaczyła sama zainteresowana, zwracając się do syna, którego rozbawiła cała sytuacja.
Co na to fani Szelągowskiej? Od razu ruszyli do sekcji komentarzy. "Hahahahaha! Jakbym widziała siebie i swojego synka, mój ma siedem, ale widzę, że będzie wesoło… Doroto, rozumiem cię w 100 procentach! I nawet widzę, że mamy te same pozycje w biblioteczce", "Dorota, ale przecież popatrz na jego spojrzenie i uśmiech na końcu... Cała ty, to czego się spodziewałaś", "Haha jakbym widziała mojego 23-letniego najstarszego! Podkreślam syna" - czytamy pod najnowszą rolką.
Fani często zastanawiają się, jak naprawdę wygląda relacja Doroty Szelągowskiej z synem Antonim. Choć prezenterka nie ukrywa, że jest z niego bardzo dumna, ich kontakt opiera się także na dużym dystansie i poczuciu humoru. Projektantka zdradziła swego czasu, że młody aktor nie zawsze chce, by towarzyszyła mu podczas medialnych wydarzeń. Mimo to między matką a synem wyraźnie nie brakuje żartów i rodzinnych docinków.
- Była premiera 'Przesmyku'. (...) To jest premiera TVN-owska. Mój syn mi napisał: nie waż się przychodzić. Ja nie mam pozwolenia, żeby brać udział w wydarzeniach medialnych, gdzie on jest - zdradziła Pudelkowi.