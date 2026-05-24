Pochwalił się nastoletnią córką. Fani pamiętają ją z programu TVP

Adam Konkol postanowił pokazać fanom bardziej prywatną stronę swojego życia. Lider zespołu Łzy opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie córki, a także długi, emocjonalny wpis, w którym opisał, jak bardzo jest z niej dumny. Muzyk wrócił wspomnieniami do czasów, gdy Nadia była jeszcze małą dziewczynką. Obecnie trudno mu uwierzyć, że jego córka jest już niemal dorosła. "To moja duma. Moje serce. Moja pociecha. Moja córka" - napisał artysta.

REKLAMA

Zobacz wideo Konkol z Łez odsłania kulisy afery: Sprzedali się za 300 złotych

Adam Konkol pochwalił się nastoletnią córką. Nadia przed laty miała program w TVP

Adam Konkol nie mógł uwierzyć w to, jak czas leci szybko. "Jeszcze niedawno odprowadzałem ją do szkoły, trzymałem za rękę i martwiłem się o każdą najmniejszą rzecz. A dziś? Jest już tak samodzielna, dojrzała i mądra, że czasami sam nie mogę uwierzyć, jak szybko minął ten czas" - napisał.

Muzyk przypomniał, że Nadia miała swój program w TVP. "Od zawsze była wyjątkowa. Bardzo ambitna i dojrzalsza niż jej rówieśnicy. Wielu z was pamięta ją jeszcze z piosenki 'Brawl Stars', występów czy ferii w TVP, gdzie uczyła dzieci grać w szachy. Mało kto wie, że była też mistrzynią Śląska w szachach" - podkreślił.

Muzyk zdradził również, że Nadia od najmłodszych lat była związana z muzyką i już jako kilkuletnia dziewczynka komponowała własne melodie przy pianinie. Mimo wychowywania się w artystycznym środowisku córka Konkola nie planuje jednak kariery w show-biznesie. "Już jako pięcioletnia dziewczynka siadała do pianina i komponowała własne melodie. Muzyka była z nią od zawsze. Do dziś po cichu gra, tworzy i zamyka emocje w dźwiękach. Ale mimo że wychowała się blisko muzyki i show-biznesu - nie chce iść tą drogą" - dodał. W dalszej części wpisu artysta przyznał, że Nadia świętuje właśnie półmetek liceum, a perspektywa zbliżającej się matury mocno go wzrusza.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Adam Konkol nie kryje dumy z córki. Ten wpis chwyta za serce

Na końcu swojego wpisu Konkol nie ukrywał wzruszenia. "Teraz świętuje swój półmetek liceum. Patrzę na nią i nie mogę uwierzyć, że za dwa lata będzie pisać maturę… Choć czasem nie umiem okazywać emocji tak, jak powinienem… Kocham ją najbardziej na świecie i jestem z niej niesamowicie dumny" - wyznał muzyk. Dodał, że rodzice często nie są przygotowani na to, że życie pędzi bardzo szybko. "Dlatego warto zatrzymywać się na takich momentach. Patrzeć. Doceniać. Kochać mocniej. Bo dzieci nie są z nami 'na zawsze małe'" - czytamy w poście.

Przy okazji fani przypomnieli także, że zespół Łzy niedawno wrócił z nowym singlem "Dobrze, że jesteś". Utwór w zaledwie miesiąc osiągnął ponad 1,3 miliona wyświetleń w serwisie YouTube. Słuchaliście już? ZOBACZ TEŻ: Konkol gorzko podsumował ostatnie występy z Wyszkoni. "Mówię, że sprzedali się za 300 zł"