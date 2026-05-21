Poruszenie pod zdjęciem Millie Bobby Brown. Chodzi o imię jej córki

Millie Bobby Brown od 2021 roku jest związana z Jakiem Bongiovim. Para w 2024 roku wzięła ślub podczas prywatnej ceremonii. Gwiazda "Stranger Things" w sierpniu ubiegłego roku poinformowała na Instagramie, że ona i jej mąż adoptowali córkę. Choć Millie Bobby Brown publikuje co jakiś czas kadry, na których widać dziewczynkę, nie upublicznia jej wizerunku i do tej pory nie zdradziła jej imienia. Spekulacje na ten temat wzbudziło zdjęcie aktorki, na którym widać naszyjnik z napisem "Ruth".

Millie Bobby Brown zdradziła imię córki? Takie samo nosiła babcia aktorki

Rzeczone zdjęcie znalazło się na Instagramie Millie Bobby Brown 17 maja. Aktorka pozuje na nim na plaży, ubrana w kostium kąpielowy. Na jej szyi widać natomiast naszyjnik z koralików oraz złotą zawieszkę z literami układającymi się w napis "Ruth". Część fanów jest przekonanych, że ozdoba na szyi gwiazdy "Stranger Things" nie jest przypadkowa i właśnie tak aktorka nazwała córkę.

Millie Bobby Brown jak na razie nie komentowała tych spekulacji. Wiadomo jednak, że imię Ruth nosiła jej zmarła w 2020 roku babcia, z którą aktorka była niezwykle związana. Gwiazda "Stranger Things" pożegnała ukochaną babcię w poruszającym wpisie na Instagramie. "Kochałam cię bardziej, niż ktokolwiek mógłby kiedykolwiek kochać. Będę opowiadać wszystkim o tobie i o lekcjach, których mnie nauczyłaś. Każdego dnia będę ci dziękować za śmiech i wspomnienia, które dałaś mi przez całe moje dotychczasowe życie" - mogliśmy przeczytać.

Millie Bobby Brown chce chronić prywatności córki

Fani Millie Bobby Brown raczej nieprędko dowiedzą się, czy córka aktorki rzeczywiście otrzymała imię po swojej prababci. Gwiazda w rozmowie z "British Vogue" podkreśliła, że zamierza chronić prywatności dziewczynki i nie zdradzać zbyt wielu informacji na jej temat. - Dla mnie to bardzo ważne, aby chronić ją i jej historię, aż do momentu, gdy będzie wystarczająco duża, żeby ewentualnie chciała zrobić to sama - podkreśliła.

Millie Bobby Brown wyjawiła również, że nie będzie stawać na drodze córki, gdyby któregoś dnia chciała stać się osobą publiczną. - Jeśli zdecyduje, aby któregoś dnia ujawnić, kim jest, tak jak ja to zrobiłam, będziemy ją wspierać. Ale na razie jest tak mała i naszą rolą, jako jej rodziców, jest chronić ją przed tym - dodała aktorka.