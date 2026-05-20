Anna Guzik jest dumną mamą trzech córek. W marcu 2016 roku gwiazda urodziła bliźniaczki - Barbarę i Ninę. Rok później na świat przyszła ich siostra, Bogna. Aktorka razem ze swoim ukochanym, Wojciechem, z sukcesem łączą pracę z opieką nad dziećmi. Choć Guzik rzadko pokazuje dzieci w mediach społecznościowych, od czasu do czasu robi wyjątek. Ostatnio pochwaliła się wyjątkowym kadrem z rodzinnej uroczystości - opublikowała zdjęcie córek z komunii. Fotografia wywołała niemałe poruszenie wśród jej fanów.

"To był wielki dzień dla dziewczyn i dla nas, rodziców" - napisała we wpisie Anna Guzik. Aktorka dołączyła do niego zdjęcie z kościoła. Na fotografii widzimy dziewczynki ubrane w białe, komunijne stroje z ozdobnymi kokardami i złotymi akcentami. Nie zabrakło także stylowych wianków. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "To piękny dzień dla dzieci. Wspomnienia zostają na długo. Wszystkiego dobrego dla dziewczynek", "Piękny dzień w przepięknym kościele" - czytamy. Zdjęcie przywołało wśród niektórych bardzo dobre wspomnienia. "No ja płakałam. Fakt, iż moja córka ma już 34 lata, a ja nadal to pamiętam. Pozdrawiam serdecznie", "Piękny dzień! Kościół Świętego Stanisława w Starym Bielsku. Też tam miałam komunię świętą i moje dzieci też" - pisały obserwatorki Guzik. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Anna Guzik i Wojciech Tylka rzadko pokazują się publicznie razem. Jakiś czas temu małżeństwo wystąpiło w teledysku do nowej piosenki Aliena i Majtisa. Na planie odwiedziła ich reporterka "halo tu polsat". - Jest to wyjątkowa sytuacja, bo Wojtek unika mediów i raczej nie pokazujemy się razem nigdzie na żadnych eventach, nie chodzimy wspólnie - opowiadała Guzik. Przy okazji zakochani udzielili krótkiego wywiadu. W pewnym momencie temat zszedł na ich życie rodzinne. - Bez pomocy Wojtka by się to nie udało. Życie aktorskie jest szalonym życiem, niestandardowym. To jest praca, która jest nieregularna, gdzie bardzo często trudno coś zaplanować z dużym wyprzedzeniem - mówiła aktorka.