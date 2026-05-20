Powrót na stronę główną

Ibisz ma 60 lat i dwoje małych dzieci. "Chcę być przy najważniejszych dla nich wydarzeniach"

Krzysztof Ibisz otwarcie przyznał, że jako 60-latek wciąż jest aktywny zawodowo i dba o swój organizm. Do tego najbardziej motywuje go rodzina. Co więcej zdradził?
Krzysztof Ibisz, Joanna Ibisz
KAPiF, https://www.instagram.com/krzysztof_ibisz_official/

Krzysztof Ibisz jest ojcem czwórki dzieci - córki Mii, syna Borysa oraz Vincenta i Maksymiliana. Prezenter od lat spełnia się zarówno zawodowo, regularnie pojawiając się w telewizji, jak i prywatnie w roli taty. Mimo upływu czasu wciąż imponuje energią i aktywnością, przez co nieustannie podbija internet. Teraz zdobył się na szczere refleksje dotyczące rodziny, zdrowia i upływającego czasu.

 

Krzysztof Ibisz nie zwalnia tempa. Teraz skupia się przede wszystkim na rodzinie

- Mam córeczkę, mając 60 lat i chce te dzieciaki jeszcze wypuścić w świat. Być przy najważniejszych dla nich wydarzeniach życiowych. Towarzyszyć im każdego dnia - powiedział prezenter w "z bliska" dla gazeta.pl. Krzysztof Ibisz podkreślił, że dziś dużo większą uwagę zwraca na zdrowie i dobre samopoczucie, bo chce jak najdłużej być obecny w życiu swoich dzieci.

- Dbanie o siebie w Polsce jest podszyte taką próżnością, a tymczasem to jest trochę tak, jak z miłością. Jeżeli kochasz siebie, to jesteś w stanie obdarować miłością innych (...) Dbanie o siebie, takie szlachetne, pełne szacunku traktowanie siebie, swojego organizmu, swojej głowy, mentalu, ale też ludzi, którzy nas otaczają. Ja chcę jak najdłużej być potrzebny. Być z dzieciakami, cieszyć się rodziną, życiem - zaznaczył gość Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Krzysztof Ibisz i jego prawda o "wiecznej młodości". To dlatego się nie starzeje

W sieci nie brakuje memów, reklam i nagrań, które w zabawny sposób opisują wiek prezentera. Sam Ibisz ma do tego dystans, a na co dzień otacza się młodszymi osobami, które niosą mu garści inspiracji. Podkreślił w rozmowie, że mimo upływu lat wciąż ma ogromny apetyt na życie i nieustannie fascynuje go świat oraz ludzie.

- Mnie interesuje tyle rzeczy... polityka, geopolityka, podróże, mądre książki, filozofia, religie świata, ludzie mnie interesują. Ja bym mógł przeżyć sto żyć. Ja bym się w ogóle życiem nie znudził. Mnie życie fascynuje. Mnie ludzie fascynują w ogóle. Fascynują mnie ludzkie historie. Ja kocham słuchać. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi starszymi ode mnie, z seniorami. Świat jest po prostu bardzo ciekawy. Ja chciałbym przeczytać wszystkie książki. A co ja przeczytam? Co ja zdążę? Mnie jedynie przeraża, że nie zdążę jakby zachwycić się tym wszystkim, co mógłbym, gdybym miał sto żyć - powiedział Ibisz.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Zaczynamy. Z jakiej komedii pochodzi ten cytat?
"Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie"

Quiz. Lubisz stare polskie komedie? A rozpoznasz, z której pochodzi ten cytat? 12/12 dla mistrzów!
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji