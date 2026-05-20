Krzysztof Ibisz jest ojcem czwórki dzieci - córki Mii, syna Borysa oraz Vincenta i Maksymiliana. Prezenter od lat spełnia się zarówno zawodowo, regularnie pojawiając się w telewizji, jak i prywatnie w roli taty. Mimo upływu czasu wciąż imponuje energią i aktywnością, przez co nieustannie podbija internet. Teraz zdobył się na szczere refleksje dotyczące rodziny, zdrowia i upływającego czasu.

REKLAMA

Krzysztof Ibisz nie zwalnia tempa. Teraz skupia się przede wszystkim na rodzinie

- Mam córeczkę, mając 60 lat i chce te dzieciaki jeszcze wypuścić w świat. Być przy najważniejszych dla nich wydarzeniach życiowych. Towarzyszyć im każdego dnia - powiedział prezenter w "z bliska" dla gazeta.pl. Krzysztof Ibisz podkreślił, że dziś dużo większą uwagę zwraca na zdrowie i dobre samopoczucie, bo chce jak najdłużej być obecny w życiu swoich dzieci.

- Dbanie o siebie w Polsce jest podszyte taką próżnością, a tymczasem to jest trochę tak, jak z miłością. Jeżeli kochasz siebie, to jesteś w stanie obdarować miłością innych (...) Dbanie o siebie, takie szlachetne, pełne szacunku traktowanie siebie, swojego organizmu, swojej głowy, mentalu, ale też ludzi, którzy nas otaczają. Ja chcę jak najdłużej być potrzebny. Być z dzieciakami, cieszyć się rodziną, życiem - zaznaczył gość Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Krzysztof Ibisz i jego prawda o "wiecznej młodości". To dlatego się nie starzeje

W sieci nie brakuje memów, reklam i nagrań, które w zabawny sposób opisują wiek prezentera. Sam Ibisz ma do tego dystans, a na co dzień otacza się młodszymi osobami, które niosą mu garści inspiracji. Podkreślił w rozmowie, że mimo upływu lat wciąż ma ogromny apetyt na życie i nieustannie fascynuje go świat oraz ludzie.

- Mnie interesuje tyle rzeczy... polityka, geopolityka, podróże, mądre książki, filozofia, religie świata, ludzie mnie interesują. Ja bym mógł przeżyć sto żyć. Ja bym się w ogóle życiem nie znudził. Mnie życie fascynuje. Mnie ludzie fascynują w ogóle. Fascynują mnie ludzkie historie. Ja kocham słuchać. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi starszymi ode mnie, z seniorami. Świat jest po prostu bardzo ciekawy. Ja chciałbym przeczytać wszystkie książki. A co ja przeczytam? Co ja zdążę? Mnie jedynie przeraża, że nie zdążę jakby zachwycić się tym wszystkim, co mógłbym, gdybym miał sto żyć - powiedział Ibisz.