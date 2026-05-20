Izabela Janachowska przeżywa wyjątkowy czas w życiu rodzinnym. Prezenterka i była tancerka ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka, a pod opublikowanym na Instagramie nagraniem momentalnie pojawiła się fala gratulacji. Janachowska zdradziła też już, jak czuje się w kolejnej ciąży. Jak na tę radosną nowinę zareagował jej syn?

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Janachowską o trendy na ślubach

Izabela Janachowska zdradziła, jak znosi ciążę. "Czuję dużo wdzięczności"

Izabela Janachowska nie zamierza ukrywać ciąży przed mediami i chętnie dzieli się z fanami kolejnymi etapami tego wyjątkowego czasu. Niedługo po ogłoszeniu radosnej nowiny gwiazda udzieliła pierwszego wywiadu "Dzień Dobry TVN", w którym opowiedziała o swoim samopoczuciu. Jak przyznała, początek ciąży był dla niej wymagający, ale dziś czuje przede wszystkim spokój i ogromne wsparcie bliskich. Jak dokładnie się czuje Janachowska? - Świetnie. Na początku byłam bardzo senna i organizm wyraźnie dawał mi znać, że potrzebuje więcej spokoju. Teraz jednak mam poczucie, że ta ciąża i ogrom miłości, który dostaję od bliskich, dosłownie dodają mi skrzydeł. Czuję dużo wdzięczności. Bardzo piękny etap przed nami - przekazała gwiazda.

W dalszej części rozmowy Janachowska zdradziła, że wiadomość o drugiej ciąży była dla niej i jej rodziny spełnieniem marzeń. Celebrytka nie ukrywała wzruszenia i przyznała, że razem z bliskimi długo czekała na ten moment. - Zdecydowanie bardziej wzruszyła. To nie była dla nas przypadkowa chwila, tylko moment, na który bardzo czekaliśmy. Myślę, że kiedy bardzo czegoś pragniesz, to w momencie, gdy to marzenie się spełnia, pojawia się ogrom emocji i wdzięczności. Pamiętam, że przez chwilę chyba nawet trudno było nam uwierzyć, że to dzieje się naprawdę - opowiedziała.

Izabela Janachowska ujawniła, jak na ciążę zareagował jej syn i mąż. "Już teraz chce opiekować się rodzeństwem"

Prezenterka zdradziła także, jak na wiadomość o ciąży zareagował jej siedmioletni syn Christopher Alexander. Jak się okazuje, chłopiec od dawna marzył o rodzeństwie i z ogromnymi emocjami przeżywa oczekiwanie na pojawienie się nowego członka rodziny. - Chris bardzo się ucieszył. Tak naprawdę bycie starszym bratem to było jego wielkie marzenie. Od początku bardzo przeżywa całą sytuację, dopytuje, interesuje się i już teraz chce opiekować się rodzeństwem - ujawniła.

Głos w sprawie zabrał również mąż prezenterki, który nie ukrywał wzruszenia związanego z powiększeniem rodziny. Przyznał, że dla obojga to wyjątkowy i długo wyczekiwany moment, który chcą przeżywać w pełni razem z najbliższymi. - To było przede wszystkim ogromne wzruszenie i szczęście. Oboje marzyliśmy o tym, żeby nasza rodzina się powiększyła, więc kiedy dowiedziałem się, że Iza jest w ciąży, byłem w szoku, ale poczułem wielką radość i taki spokój. Mamy poczucie, że to bardzo piękny moment w naszym życiu i chcemy go naprawdę przeżywać - przekazał radosny Krzysztof Jabłoński.