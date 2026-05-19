Izabela Janachowska od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd związanych z branżą ślubną i telewizją. Widzowie kojarzą ją między innymi z programów o tematyce weselnej oraz aktywności w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje kulisy swojego życia. Prywatnie jest żoną przedsiębiorcy Krzysztofa Jabłońskiego, z którym wychowuje syna Christophera. Teraz para przygotowuje się na kolejne wielkie zmiany w życiu rodzinnym.

Izabela Janachowska ogłosiła ciążę. Radosna nowina obiegła internet

Gwiazda podzieliła się szczęśliwą nowiną z fanami za pośrednictwem Instagrama. Opublikowane nagranie szybko przyciągnęło uwagę internautów, a w komentarzach natychmiast pojawiły się gratulacje i życzenia dla całej rodziny. Gwiazda nie ukrywała emocji i dała do zrozumienia, że to dla niej wyjątkowy moment. "Czekamy na ciebie" - podpisała rolkę z mężem, na której pozują ze zdjęciami USG.

W komentarzach nie brakuje gratulacji. "Gratulacje kochana!", "Omg, jaka piękna nowina! Gratulacje kochani", "Aaaa kochani cudowna wiadomość, gratulacje", "Jak cudownie, wielkie gratulacje", "Wystarczył mi już sam początek filmiku, że dzieje się coś cudownego - z pani Izy oczu od razu widać było pełnię szczęścia" - czytamy komentarze.

Izabela Janachowska o pracy i wychowywaniu potomstwa

Ekspertka od ślubów w dawnej rozmowie z "Vivą!" wyznała prawdę na temat tego, jak udaje jej się zachować balans między sferą zawodową a prywatną, w której jest dziecko. "Wierzę w to, że szczęśliwi rodzice wychowają szczęśliwe dziecko. Nigdy nawet nie wyobrażałam sobie takiej sytuacji, że gdy w moim życiu pojawi się dziecko, przestanę pracować. Staram się z niczego nie rezygnować, ale robić tak, by dopasować się do zaistniałej sytuacji. Nie chcę rezygnować z rzeczy, które dają mi radość, dlatego że cztery lata temu zostałam mamą" - przyznała Janachowska.

Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że macierzyństwo całkowicie zmieniło jej życie i przyniosło emocje, których wcześniej nie znała. Jednocześnie zaznacza, że ogromne znaczenie ma dla niej także rozwój zawodowy oraz podejmowanie nowych wyzwań, ponieważ chce być dla syna wzorem do naśladowania. Prezenterka uważa, że dzieci uczą się przede wszystkim poprzez obserwowanie rodziców, dlatego stara się pokazywać Chrisowi, jak ważne są ambicja, pracowitość i konsekwencja w dążeniu do celów.