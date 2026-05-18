Natalia Niemen w 2024 roku rozwiodła się z mężem, Mateuszem Otrębą. Para doczekała się razem trojga dzieci - dwóch synów i córki, która jest najmłodsza z rodzeństwa. Jak ujawniła Niemen, ona i jej były partner sprawują nad dziewczynką opiekę naprzemienną. Wiadomo, że córka przebywa tydzień u artystki, a tydzień w domu jej byłego męża, który ma już nową żonę. Niemen twierdzi, że jego partnerka miała ją "wszędzie zablokować", co uniemożliwia piosenkarce kontakt z nią. To jednak nie koniec pretensji.

Natalia Niemen zirytowana sytuacją z opieką nad córką. Nie ukrywa frustracji

W poście, który pojawił się na Instagramie Natalii Niemen, wokalistka opisała sytuacją związaną z opieką nad córką. "Moja córka jest teraz pod opieką kobiety, która przyczyniła się do rozpadu mojego małżeństwa, a która to kobieta zablokowała mnie w każdym możliwym miejscu, a jej obecny mąż, ojciec mojej córki, zabronił mi się z tą kobietą kontaktować. Opieka naprzemienna. Tydzień tu, tydzień tam. Jak ojciec wyjeżdża, zostaje macocha. Chcę mieć kontakt z córką" - stwierdziła z rozgoryczeniem. Niemen nie ukrywa, że chciałaby wymieniać się codziennymi informacjami z byłym mężem, ale twierdzi, że jest jej to uniemożliwiane.

"Państwo młodzi mi to świadomie uniemożliwiają. Co o tym myślicie? Obnażam prawdę. Obnażam fakty. Obnażam hipokryzję. Obnażam religijną hipokryzję, bo państwo robią w religii, w chrześcijaństwie, w uwielbieniu Pana" - komentowała gorzko.

Córka Natalii Niemen zmaga się z rzadką chorobą

Córka Natalii Niemen zmaga się z zespołem Noonan. Wokalistka gościła w "Galaktyce Plotek", gdzie w rozmowie z Marcinem Wolniakiem opowiedziała o codziennych wyzwaniach związanych z chorobą dziewczynki. - Zespół Noonan jest rzeczywiście nawet w sporej grupie lekarzy gdzieś w mniejszych miastach Polski nieznany - zauważyła. Niemen wyjaśniła, że schorzenie jej córki wpływa na rozwój psychofizyczny, powoduje niskorosłość, charakterystyczną budowę twarzy oraz wady serca, które wymagają stałej kontroli medycznej. - Ma troszkę szerszy nosek i uszka niżej, ale są też wady serca. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej. Jest już po operacji i pod opieką kardiologów w Centrum Zdrowia Dziecka, więc to monitorujemy - mówiła.