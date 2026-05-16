Dziennikarz TVN pęka z dumy. Pokazał dzieci i chwali się wielkim sukcesem córki

Marcin Wrona od lat jest korespondentem "Faktów" TVN w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarz jest znany nie tylko widzom stacji, ale także internautom. Jest bowiem bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie komentuje wydarzenia związane ze światową polityką. Tym razem pozwolił sobie na osobisty wpis, w którym pochwalił się sukcesem córki.

Marcin Wrona o osiągnięciu córki Mai

Marcin Wrona zwykle w mediach społecznościowych nie pokazuje swoich bliskich, chroniąc tym samym ich prywatność. 16 maja zrobił jednak wyjątek i zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie opublikował zdjęcia, na których pozuje w towarzystwie swoich dzieci - Mai oraz Jana. Dziennikarz miał ku temu powód, gdyż chciał pochwalić się osiągnięciami córki, która znalazła się w elitarnym gronie sześciu najlepszych absolwentów programu Honors Politics Program na Uniwersytecie Wirginii. Na tym nie koniec, bo okazuje się, że Maja ponadto została wyróżniona specjalną nagrodą za najlepszą pracę dyplomową.

Wzruszenie i duma. Muszę się tym podzielić ze wszystkimi!!! Moja córka Maja od dziś jest w grupie sześciu absolwentów Honors Politics Program (najlepsi z 300 na roku) i laureatką nagrody specjalnej za najlepszą pracę dyplomową w 2026 na UVA. Ściskamy ją razem z Jankiem - jej bratem

- pisał Wrona. Zdjęcie Wrony z dziećmi znajdziesz w naszej galerii.

Internauci komentują wpis Marcina Wrony. "Absolutnie imponujące osiągnięcie. Gratulacje"

Pod wpisem dziennikarza znalazło się wiele komentarzy. Internauci gratulowali Mai sukcesów, a Wronie zdolnej i mądrej córki. "Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Brawo! Gratulacje!", "Gratulacje, to wielka sprawa i rozumiem, że pan pęka z dumy", "Najwyższa półka akademicka - absolutnie imponujące osiągnięcie. Gratulacje!", "Gratulacje dla córki. Tata może być dumny z takiej latorośli" - czytamy. Redakcja Plotka również gratuluje.