Tego jeszcze nie było. Gortat wygadał się o synu. "Są momenty, kiedy daje mi popalić"

Marcin Gortat odwiedził studio "Dzień Dobry TVN" 16 maja i opowiedział o tym, jak wygląda jego codzienność w roli świeżo upieczonego taty. Niektórzy mogą być zaskoczeni.
Marcin Gortat, Żaneta Gortat
Marcin Gortat od lat układa sobie życie u boku Żanety Gortat-Stanisławskiej, a dziś oboje spełniają się w roli rodziców małego Marcina Juniora. Były koszykarz nie ukrywa, że ojcostwo daje mu ogrom szczęścia, choć wiąże się także z wieloma wyzwaniami i nieprzespanymi nocami. Sportowiec coraz chętniej opowiada o swojej codzienności i dzieli się doświadczeniami związanymi z opieką nad synem. W najnowszym wywiadzie zdradził również, dlaczego na razie nie planuje dalekich podróży z dzieckiem i chce wychowywać je przede wszystkim w Polsce.

Marcin Gortat szczerze o życiu z synem. "Ja z nim śpię od trzech miesięcy"

Koszykarz został zapytany przez dziennikarza, jak się czuje jako świeżo upieczony tata. - Bardzo fajnie. O dziecku zawsze marzyłem, Junior jutro będzie miał cztery miesiące - zaczął Marcin Gortat. - Jest bardzo duży, waży już blisko dziewięciu kilogramów, kawał chłopaka. Są momenty, kiedy daje mi popalić - dodał. Następnie wyjaśnił, co miał na myśli. Okazuje się, że jest bardzo zaangażowanym tatą. - Ja z nim śpię od trzech miesięcy. Mama też ma swoje obowiązki i ja poświęcam się, jak mogę. [...] Postanowiłem, że wezmę to na siebie - opowiedział gość TVN.

Dodał, że na ten moment nie wyobraża sobie dłuższych podróży z synem. Zaznaczył, że nie zamierza wybierać się z rodziną do domu w USA i twierdzi, że bezpieczniej i spokojniej będzie wychować Juniora w Polsce. 

Żaneta Gortat-Stanisławska zachwyca sylwetką po porodzie. Tak wygląda jej rutyna

Wielu internautów zwracało uwagę na świetną formę Żanety Gortat-Stanisławskiej zaledwie kilka tygodni po porodzie. Żona Marcina Gortata chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych kаdrami ze swojego życia prywatnego i treningów, pokazując, jak wraca do aktywności fizycznej po narodzinach syna. Celebrytka podkreślała wówczas, że przez całą ciążę regularnie ćwiczyła siłowo, choć zrezygnowała z treningów kardio. Siedem tygodni po porodzie poinformowała obserwatorów, że wraca do bardziej wymagających ćwiczeń i może ponownie wykonywać intensywniejsze treningi.

