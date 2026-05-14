Związek Jolanty Przygody (dawniej Fraszyńskiej, aktorka zmieniła nazwisko w 2024 roku) i Roberta Gonery trwał zaledwie kilka lat. Para doczekała się córki Nastazji, która dziś ma już 35 lat. Aktorka po latach wspominała tamten etap życia z dużym dystansem. "Pierwsze małżeństwo z Robertem Gonerą, zawarłam w wieku, kiedy powinno być to zabronione przez prawo. Miałam 22 lata i nie umiałam odpowiedzialnie podjąć ważnej życiowej decyzji" - wyznała w jednym z wywiadów. Mimo rozstania rodziców, ich córka dorastała w artystycznym środowisku, które ostatecznie miało wpływ na jej wybory zawodowe. Czym się dzisiaj zajmuje?

Choć początkowo Nastazja Gonera myślała o aktorstwie, z czasem zdecydowała się rozwijać po drugiej stronie kamery. Ukończyła prestiżową Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Obecnie działa jako reżyserka, scenarzystka oraz teatrolożka. Ma za sobą również epizod aktorski w serialu "Na dobre i na złe", jednak to realizacja własnych projektów stała się jej główną drogą zawodową. Wiedzieliście o tym?

Rodzice Nastazji nie kryją dumy z osiągnięć córki. "Byłoby mi bardzo miło, jeśli kiedyś zaprosiłaby mnie do współpracy. Ale to, czy będę z nią pracował, czy nie, nie jest wyznacznikiem mojej miłości do córki" - mówił Robert Gonera.

Nastazja konsekwentnie buduje swoją pozycję w branży i może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami. Współpracowała m.in. z Andrzejem Wajdą przy filmie "Powidoki", a także była zaangażowana w produkcję takich tytułów jak "Przyjaciółki" czy "Kruk". Jej film "Pierwsze lato końca świata" przyniósł jej międzynarodowe wyróżnienia, w tym nominację do Student Academy Awards. 30 marca widzowie TVP mogli obejrzeć spektakl Teatru Telewizji "Stan podgorączkowy" w reżyserii Nastazji Gonery. To była jej pierwsza współpraca z publicznym nadawcą. Mimo sukcesów unika medialnego rozgłosu i rzadko pojawia się publicznie, choć widać, że z mamą łączy ją bardzo bliska relacja.