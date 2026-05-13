Monika Brodka to popularna wokalistka, która ma na koncie wiele hitów. Fani uwielbiają jej piosenki "Miałeś być" oraz "Granda". Brodka rzadko opowiada w wywiadach o swojej rodzinie oraz życiu prywatnym. Nic więc dziwnego, że wiele osób było zaskoczonych, gdy pod koniec 2024 roku wokalistka ogłosiła, że jest w ciąży. "A wy co dostaliście od Mikołaja?" - podpisała kadr, na którym widać było zaokrąglony brzuch. Przypomnijmy, że wokalistka jest w związku z operatorem filmowym Mikołajem Sygudą. W marcu 2025 roku w mediach pojawiła się informacja o tym, że Monika Brodka została mamą. Teraz pokazała w sieci kadr dziecka.

Monika Brodka pokazała zdjęcie dziecka. Uroczy kadr trafił do sieci

Monika Brodka dość aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 200 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie wokalistka pokazała zdjęcie pociechy. Warto podkreślić, że Monika Brodka nie zdecydowała się na upublicznienie informacji o płci dziecka. Teraz pokazała malucha w domowej sytuacji. Na zamieszczonym zdjęciu widać, jak siedzi w misce na podłodze. Twarz pociechy wokalistki została zasłonięta emotką. Po omawiany kadr z InstaStories Moniki Brodki zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Monika Brodka o życiu artystki. "Nie jestem osobą z jakimś przerośniętym ego"

Jakiś czas temu Monika Brodka wystąpiła w audycji i "Girls' talk" Polskiego Radia Czwórki. Opowiedziała o swoim podejściu do twórczości oraz o tym, jaką jest artystką. - Myślę, że artysta w pewnym sensie musi mieć ego. I są pewne aspekty tego ego, które są pozytywne i dobre, które są ważne. (...) Ja raczej nie jestem osobą z jakimś przerośniętym ego. Jestem osobą, która zna swoją wartość w zdrowy sposób i stara się trzymać swoich wartości. Wiem, że te wszystkie decyzje i to moje stawianie na swoim są po coś. Doprowadziły mnie do momentu, gdzie jestem w tym momencie życia, który mi bardzo odpowiada. I okazało się, że ta konsekwencja w moich działaniach bardzo była potrzebna i przydatna - opowiadała Monika Brodka w wywiadzie.